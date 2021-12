Le projet Apple Car perd son directeur principal de l’ingénierie, Michael Schwekutsch

by

Le projet Apple Car n’est même pas encore officiel, mais des informations sur les personnes travaillant sur un éventuel véhicule à conduite autonome d’Apple sont déjà présentes. Et, il semble qu’il y ait eu récemment des changements de personnel assez fréquents. Aujourd’hui, AppleInsider rapporte qu’Apple a perdu le directeur principal de l’ingénierie de l’Apple Car, Michael Schwekutsch.

Michael Schwekutsch a rejoint Apple en mars 2019, après avoir quitté Tesla. Selon les informations, il avait travaillé au sein du groupe des projets spéciaux d’Apple. Ce groupe est responsable de projets tels que l’Apple Car, encore non annoncée, le projet de véhicule à conduite autonome de Cupertino. Cependant, Schwekutsch a récemment quitté Apple et a rejoint Archer Aviation, une startup de taxis aériens électriques.

L’entreprise travaille actuellement sur des taxis aériens alimentés à l’électricité qui décollent et atterrissent verticalement. Jusqu’à présent, l’entreprise a mis au point un tel véhicule, qui peut transporter un passager et un pilote. Un modèle pour quatre passagers serait également en cours de réalisation. Archer Aviation semble avoir l’intention d’exploiter des services de mobilité aérienne urbaine à Los Angeles et attend actuellement la certification de la FAA (Federal Aviation Administration).

D’autre part, Apple semble poursuivre son effort de développement de « l’Apple Car ». Selon des sources familières avec le projet, la firme à la pomme croquée prévoit de fabriquer un véhicule entièrement autonome qui pourrait potentiellement être dévoilé en 2025.

Le départ de Michael Schwekutsch du projet Apple Car présumé n’est pas le premier changement de ce type que nous avons vu récemment. Plus tôt, nous avons fait état de l’embauche de Christopher « CJ » Moore, un autre ancien ingénieur de Tesla, qui a rejoint le projet Apple Car.

Une équipe qui bouge…

L’ingénieur a travaillé chez Tesla et cette année, il a suscité la controverse pour ses remarques sur la fonction Autopilot de la société. Moore est censé travailler sur le logiciel du véhicule à conduite autonome, et il sera sous les ordres de Stuart Bowers. Bowers, quant à lui, est un autre ancien cadre de Tesla qui a commencé à travailler chez Apple à la fin de l’année dernière. Avant cela, il avait dirigé l’équipe Autopilot chez Tesla et il était parti à la mi-2019.

Cette décision d’Apple implique que l’entreprise va de l’avant avec ses tentatives de fabriquer une technologie de conduite autonome, qui devrait donc concurrencer les constructeurs automobiles tels que Tesla. Apple n’a toutefois jamais révélé publiquement quels étaient exactement ses projets en matière de voitures.

Moore a suscité la controverse cette année en raison de ses commentaires sur le logiciel Autopilot de Tesla. Il aurait laissé entendre que le PDG de Tesla, Elon Musk, avait exagéré ce que le logiciel Autopilot pouvait faire et ce dont il était capable. Moore a été interviewé par le California Department of Motor Vehicles au début de l’année, où il a déclaré que les déclarations de Musk ne correspondaient pas à la réalité technique. Il faisait référence à l’affirmation de Musk selon laquelle les Tesla seraient capables de conduire de manière totalement autonome cette année.

L’expertise Tesla

L’équipe d’Apple qui travaille actuellement (semble-t-il) sur l’Apple Car compte d’autres anciens employés de Tesla, dont le responsable des intérieurs Steve MacManus. Plusieurs autres personnes ont récemment quitté l’entreprise, notamment Doug Field (qui a été remplacé par Kevin Lynch), le responsable de la robotique Dave Scott et le responsable de la sécurité Haime Waydo. Dave Rosenthal, un autre responsable de l’effort, a aussi récemment quitté Cupertino après avoir quitté le projet. Kevin Lynch est également connu pour avoir supervisé WatchOS et tous les logiciels de l’entreprise liés à la santé.

Actuellement, il dirige entièrement le projet « Apple Car », connu en interne sous le nom de projet Titan. L’ancien ingénieur, Doug Field, a quitté l’entreprise après y avoir travaillé pendant trois ans.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si Apple sera réellement en mesure de lancer l’Apple Car d’ici 2025.