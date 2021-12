Les dirigeants de Samsung pensent que la pénurie de puces durera jusqu’au second semestre 2022

Même si la pénurie de puces semble interminable, il est bon de voir des entreprises comme Samsung faire des efforts pour minimiser son impact. Cette année, nous avons vu Samsung retarder le lancement du Galaxy S21 FE de plus de 4 mois à cause de la pénurie de puces.

Certains dirigeants de Samsung pensent que la pénurie de puces durera jusqu’à la seconde moitié de l’année 2022 , comme le rapporte le journal The Elec. Selon ce rapport, le responsable de la division Samsung Mobile, TM Roh, a discuté de la question avec les représentants de plus de 30 partenaires et fournisseurs au mois de novembre.