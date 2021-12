OPPO présente son smartphone OPPO Find N avant le INNO DAY 2021

Ce n’est pas un secret que OPPO a travaillé sur un smartphone pliable comme le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. En amont de son événement INNO DAY 2021, où la société devrait dévoiler son premier chipset NPU et ses nouvelles lunettes connectées AR, la société a teasé son tout premier smartphone pliable OPPO Find N. La société a maintenant officiellement révélé qu’elle lancera son premier appareil commercial pliable le deuxième jour de son événement INNO DAY 2021, c’est-à-dire le 15 décembre.

Pete Lau, cofondateur de OnePlus et chef de produit chez OPPO, a écrit dans l’article de blog que l’entreprise développe son premier smartphone pliable depuis plus de 4 ans. Au cours du processus de son développement, OPPO a construit six prototypes du smartphone, selon Pete Lau. Lau affirme que le développement du smartphone s’est « heurté à un mur ». Malgré les nouvelles technologies comme la recharge rapide, les taux de rafraîchissement élevés, la photographie mobile couvrant plusieurs focales et la connectivité 5G, le « développement des smartphones a atteint une limite ».

Avec les smartphones pliables, OPPO estime qu’elle peut trouver un moyen de briser le goulot d’étranglement des écrans de smartphones. Lau affirme que la première génération du OPPO Find N « est née en interne » en avril 2018. Depuis lors, OPPO a perfectionné l’idée de son smartphone pliable. OPPO affirme qu’au cours des dernières années de développement du Find N, la société a résolu les « principaux points douloureux » du smartphone pliable : le pliage de l’écran et la durabilité globale de l’appareil.

OPPO affirme que le Find N sera livré avec « peut-être » les « meilleurs designs de charnière et d’écran » au monde.

Comme on peut le voir dans le teaser partagé, le smartphone pliable OPPO Find N aura un design analogue au Galaxy Z Fold 3 avec un écran extérieur et un écran intérieur. L’écran extérieur semble être plus large que l’écran extérieur du Galaxy Z Fold 3. Cela montre également que l’écran extérieur n’aura pas de larges bords d’écran. L’écran intérieur, qui serait un panneau OLED LTPO de 8 pouces supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, semble être analogue à celui du Galaxy Fold.

Un réel flagship !

Selon les précédentes fuites, le OPPO Find N ne va lésiner sur les composants sous le capot. Le smartphone pliable pourrait être alimenté par la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, et fonctionnera avec la dernière surcouche ColorOS 12 basée sur Android 12. À l’arrière, le OPPO Find N serait doté de la caméra primaire SONY IMX766 de 50 mégapixels. De plus, le smartphone aurait une batterie de 4 500 mAh à l’intérieur avec un support pour la technologie de charge rapide de 65 W, quelque chose que le Galaxy Z Fold 3 n’a pas.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps, car OPPO est censé dévoiler le Find N lors de l’événement INNO DAY 2021 qui est dans quelques jours maintenant.