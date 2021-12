Apple travaillerait déjà sur la deuxième génération de son casque AR

by

Alors qu’elle n’a pas encore sorti sa première tentative de casque de réalité augmentée, Apple aurait déjà commencé à travailler sur sa deuxième version de casque AR, affirme le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, dans une note aux investisseurs vue par MacRumors.

La première génération du casque de réalité augmentée d’Apple serait annoncée au cours du second trimestre 2022 et sa production de masse débuterait au quatrième trimestre. La rumeur veut qu’il soit équipé d’un processeur capable de rivaliser avec celui d’un Mac, bien que cette affirmation soit assez vague.

Selon Kuo, la deuxième génération devrait arriver en 2024 avec des améliorations sur plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, le casque sera probablement plus léger que son prédécesseur — environ 300 à 400 g. Deuxièmement, il disposera également d’un nouveau système de batterie et d’un nouveau design visuel.

Cependant, la prouesse la plus impressionnante de cette seconde génération de casque AR d’Apple est sa prétendue capacité à « basculer de manière transparente entre AR et VR pour offrir une expérience innovante du casque ». Cette caractéristique ouvrirait une foule de possibilités sur la façon dont un tel dispositif pourrait être utilisé et mis en œuvre dans notre vie quotidienne.

Cependant, dans un avenir plus proche, la première génération du casque AR d’Apple sera probablement plus un produit de niche que quelque chose pour les consommateurs lambdas. Les développeurs et les passionnés de technologie sont probablement ceux qui exprimeront un intérêt pour l’achat de ce casque, qui coûtera certainement une somme importante.

Devenir le leader du marché !

Les choses s’annoncent assez mouvementées pour Apple en 2022. Le casque AR sera le premier nouveau produit de la société depuis quelques années, et il ne manquera pas de faire parler de lui dans l’actualité et dans le secteur technologique. En outre, Apple devrait lancer trois nouvelles Apple Watch, les mises à jour annuelles de l’iPhone, 5 Mac et de nouveaux iPad.

Il est passionnant de voir ce qu’un colosse comme Apple va faire avec quelque chose comme un casque de réalité augmentée et d’entendre sa vision de l’avenir du produit. Ming-Chi Kuo pense qu’il pourrait remplacer l’iPhone dans 10 ans. Qu’en pensez-vous ? La position d’Apple sur tous ses marchés a toujours été d’essayer d’être le leader de sa catégorie, en termes de technologie et de design industriel, en ne lésinant sur aucune dépense. Quand Apple entre sur un marché, elle le fait avec l’intention de le dominer. Nul doute qu’elle veut poursuivre cette tendance.