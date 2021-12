by

OPPO dévoilera des lunettes connectées, un NPU et une caméra rétractable lors du INNO DAY 2021

OPPO a annoncé qu’elle organisera un événement INNO DAY en Chine la semaine prochaine. Le coup d’envoi de l’événement est prévu pour le 14 décembre, où l’entreprise devrait présenter un grand nombre de nouveaux produits et d’innovations. Avant l’événement, OPPO a maintenant annoncé qu’elle lancera son tout premier NPU (Neural Processing Unit) et de nouvelles lunettes connectées lors de l’événement.

OPPO a déclaré que l’événement INNO DAY 2921 se déroulera de manière hybride, ce qui signifie que l’événement se déroulera hors ligne, mais que l’entreprise sera également accessible à tous par un streaming en ligne. L’entreprise indique que Tony Chen, fondateur et PDG d’OPPO, prononcera une allocution lors de l’événement au cours duquel l’entreprise dévoilera de nouvelles technologies, notamment le nouveau NPU d’OPPO et les lunettes connectées.

OPPO indique également que la société présentera également quelques détails autour de ses autres « dernières technologies de pointe » telles que la caméra rétractable et le Digital Human. En plus de celles-ci, OPPO ajoute que des innovations liées à l’imagerie, l’IA, la réalité augmentée et la 5G seront présentées.

Enfin, OPPO réitère les innovations qu’elle a introduites avec les événements INNO par le passé. Elle précise les concepts qu’elle a introduits ces dernières années, tels que le combiné OPPO X 2021 Rollable Concept Handset et OPPO AR Glass 2021, et ajoute qu’elle continuera la tradition en présentant ses dernières réalisations qui repoussent plus loin que jamais les limites des avancées technologiques.

En plus des lunettes connectées et d’un NPU, OPPO présentera également une caméra arrière rétractable pour les smartphones lors de l’événement. La société a partagé un teaser pour la caméra rétractable sur son compte Twitter plus tôt dans la semaine. La vidéo présente une caméra unique en son genre qui sort du module de la caméra avant de se rétracter à l’intérieur. La vidéo montre que la technologie est étanche et que la caméra doit se rétracter automatiquement si le smartphone détecte qu’il est sur le point de tomber.

Most pop-ups are annoying… But not our self-developed retractable camera! 😉 Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If —OPPO (@oppo) December 7, 2021

Une caméra très intrigante

Contrairement aux caméras frontales pop-up qui sont devenues courantes avec le OnePlus 7 Pro, la caméra arrière rétractable se déplace d’avant en arrière sur l’axe Z. Elle pourrait être utilisée pour le zoom optique et d’autres améliorations d’imagerie, mais OPPO n’a encore rien dit à ce sujet. Le teaser montre que l’objectif utilisé dans la première démo est un objectif de 50 mm qui pourrait aider le smartphone à améliorer ses performances de téléobjectif.

Le teaser révèle que la caméra dispose d’un capteur de 1/1,58 pouce, d’une longueur focale équivalente à 50 mm et d’une ouverture f/2,4. Il est plausible que le fait d’avoir une caméra rétractable sur le smartphone pourrait permettre aux smartphones d’avoir un zoom optique en utilisant un seul objectif, mais OPPO n’a pas encore partagé de détails sur cette nouvelle technologie.

Alors que OPPO n’a partagé aucun autre détail technique de sa première caméra rétractable, nous n’avons pas longtemps à attendre, car la société est prête à présenter l’innovation lors de son événement INNO DAY 2021 du 14 décembre.