L’événement OPPO INNO DAY 2021 aura lieu le 14 décembre

OPPO organise habituellement son événement annuel INNO Day en décembre, et la société organisera sa présentation 2021 les 14 et 15 décembre à Shenzhen, en Chine. L’événement aura lieu physiquement, bien que OPPO tiendra également son tout premier Inno World virtuel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

OPPO vient d’annoncer son prochain événement INNO DAY 2021 qui aura lieu les 14 et 15 décembre à Shenzhen, et la société a décrit son événement comme étant « l’un des événements de lancement en ligne les plus interactifs de ces dernières années ». L’événement virtuel sera ouvert à tous, et vous pouvez déjà vous inscrire.

Tous les utilisateurs pourront créer leurs propres avatars et visiter les salles d’exposition et inviter d’autres utilisateurs à voir les easter eggs, et à explorer le monde virtuel.

La firme chinoise aime souvent présenter d’excitants et futuristes appareils lors de l’événement, et elle a également annoncé un concept de smartphone enroulable l’année dernière. La société annonce également de tout nouveaux produits lors de l’événement, qui arrivent généralement sur le marché, comme des lunettes AR, des smartwatches et bien d’autres produits.

Le 14 décembre, OPPO organisera son événement de « lancement de produits innovants », tandis que l’événement de « lancement de nouveaux produits phares » aura lieu le 15 décembre. C’est une indication claire de ce qu’il faut attendre de chacun des événements distincts, et nous pourrions voir certains futurs concepts apparaître le 14 décembre.

Un événement très attendu

OPPO a commencé son événement INNO DAY bien avant en 2019, et il s’est poursuivi chaque année depuis. La société présente souvent sa future stratégie et sa vision de l’entreprise, et nous allons probablement entendre quelques annonces clés sur la performance et certaines réalisations technologiques.

« Depuis que l’OPPO INNO DAY a commencé en 2019, l’événement est considéré comme le précurseur de la feuille de route de l’entreprise. Pour 2021, OPPO numérise l’événement de lancement et les annonces, transformant l’événement conventionnel en un monde divertissant et interactif d’expériences virtuelles », a déclaré la société dans un communiqué de presse.