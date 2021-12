Google publie la première version bêta d’Android 12L pour les appareils à grand écran

Google a annoncé ce mercredi la première version bêta d’Android 12L, la nouvelle version du système d’exploitation Android 12 récemment publiée. Destinée principalement aux tablettes et aux appareils à grand écran, Android 12L s’attachera à modifier l’expérience Android en passant de l’aspect très critiqué d’un smartphone agrandi à une expérience discrète qui tient compte de la plus grande taille des tablettes.

La version bêta d’aujourd’hui comprend la nouvelle interface pour les écrans plus grands, y compris une vue en colonne pour l’écran de notifications et l’écran de verrouillage. Un nouveau dock multitâche est introduit pour permettre un accès plus rapide à l’écran partagé et au glisser-déposer, et Google a maintenant fait le travail pour permettre à chaque application Android 12 de fonctionner avec le mode écran partagé, indépendamment du fait que les développeurs ont développé leur application pour cela.

Contrairement à iOS, l’expérience Android sur les tablettes et les appareils à grand écran a été catastrophique. C’est un peu compréhensible lorsque l’on sait que Google a délaissé Android pour Chrome OS il y a quelques années. Alors que Chrome OS offre actuellement une expérience décente sur les tablettes, une expérience que l’actuel Android 12L semble vouloir reproduire en regardant le dock et le multitâche en écran partagé, l’expérience des applications pour les deux est restée déficiente.

Avec Android 12L, la société veut encourager les développeurs à réfléchir plus attentivement à la création d’applications pour tablettes et grands écrans pour Android.

Ce n’est pas une mince affaire, comme on peut le constater, le seul matériel pour tablette disponible pour Android 12L est la Lenovo Tab P12 Pro. Vous ne serez pas en mesure d’obtenir la mise à jour d’aujourd’hui sur la tablette pour le moment. Pour l’instant, la version 1 de Android 12L Developer Preview est disponible pour cette tablette, et la mise à jour bêta sera disponible plus tard.

Quand mon appareil l’obtiendra-t-il ?

Android 12L sera également disponible sur les smartphones plus traditionnelle, mais les changements seront plus subtils que pour les tablettes. Les gens d’Esper ont fait une analyse approfondie de tout ce que Google a ajouté dans la première version de la mise à jour pour les développeurs.

En attendant, la bêta d’Android 12L est disponible dès maintenant pour les 10 smartphones Pixel de Google actuellement pris en charge : Pixel 3a, 3 a XL, 4, 4XL, 4a, 4a, 5G, 5, 5 a 5G, 6, et 6 Pro. Si vous n’avez pas l’un de ces appareils ou si vous n’avez pas envie d’attendre, vous pouvez également exécuter la version bêta de Android 12L dans un émulateur pour avoir une idée de ce que cela donnera lorsqu’elle sera plus largement disponible.