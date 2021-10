Android 12L apportera une meilleure prise en charge des appareils pliables et des tablettes

Google affirme qu’Android 12L sera lancé en 2022, mais vous pouvez d’ores et déjà jouer avec si vous le souhaitez, et les utilisateurs qui ne disposent pas d’un appareil compatible peuvent télécharger un émulateur Android 12L .

Il ne s’agit pas d’une refonte aussi monumentale qu’Android 12, mais elle permettra d’améliorer l’utilisation d’Android sur des écrans plus grands et fournira une base solide aux fabricants de tablettes.

Android 12L corrige tout cela en apportant de nombreuses fonctionnalités pour tirer parti d’un écran plus grand. Au lieu d’un grand centre de notifications qui gaspille beaucoup d’espace, Google va ajouter un nouveau centre de notification à double panneau sur les tablettes et les appareils pliables. Cela permet aux utilisateurs de voir et d’interagir avec leurs notifications ainsi qu’avec les paramètres rapides d’un seul coup d’œil.

Google a toujours eu du mal à mettre au point une expérience Android pour les grands écrans depuis qu’elle a publié puis annulé les changements apportés à Android Honeycomb. Bien que la société ait depuis livré des tablettes fonctionnant sous Android comme la Nexus 10 et la Pixel C, l’expérience de ces dernières a été critiquée pour être principalement une interface agrandie de l’interface du smartphone, une critique qui tient toujours pour les tablettes fonctionnant sous Android.

Google a tenu son Android Dev Summit, et la société a annoncé une version modifiée de son système d’exploitation mobile appelée Android 12L , qui est conçue pour modifier l’expérience Android de base pour mieux fonctionner sur les appareils à grand écran et pliables .