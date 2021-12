Apple a cessé de fabriquer les modèles d’iPhone 13 en octobre suite à un problème de chaîne d’approvisionnement

by

by

Ce n’est plus un secret pour personne : une crise mondiale des puces sans précédent a provoqué une onde de choc dans toute l’industrie de la téléphonie mobile cette année, rendant pratiquement impossible pour des entreprises comme Samsung de respecter leur calendrier « normal » de lancement de produits et pour des entreprises comme Apple de gérer la demande de smartphones avant et pendant la période des fêtes de fin d’année, toujours très chargée.

En raison de sa taille, de son pouvoir et de son influence sur un grand nombre des principaux fabricants de puces et fournisseurs de pièces détachées du monde, Apple n’a bien sûr pas été touché par les pénuries largement rapportées dans la même mesure que certains de ses rivaux. Mais, le géant à la pomme croquée connaît réellement des problématiques.

Si vous êtes confronté à des délais d’attente plus longs que d’habitude pour la livraison de votre nouvel iPhone 13, vous pouvez en attribuer la responsabilité aux contraintes massives de la chaîne d’approvisionnement auxquelles Apple continue de faire face en Chine. Si l’on savait déjà qu’Apple avait du mal à atteindre ses objectifs de production d’iPhone pour 2021, un nouveau rapport de Nikkei-Asia révèle la véritable ampleur du problème.

Selon le rapport, pour la première fois en plus d’une décennie, Apple a été contraint d’arrêter la production d’iPhone 13 dans plusieurs de ses usines exploitées par des sous-traitants en Chine en octobre 2021. Malheureusement pour Apple, ces mesures ont été prises à peu près au moment où la société augmente habituellement sa production pour répondre au pic de la demande d’iPhone pendant la période novembre-décembre.

Un responsable de la chaîne d’approvisionnement de l’une des usines a révélé que ces installations de fabrication passent généralement à un programme de production de 24 heures en octobre, les employés bénéficiant d’heures supplémentaires. Cependant, cette fois-ci, les employés ont bénéficié de congés pour coïncider avec la période des fêtes chinoises. Il a ajouté que cela n’avait aucun sens pour eux de faire des heures supplémentaires alors que les puces et les composants étaient en pénurie. Il a ajouté que cela ne s’était jamais produit par le passé.

Restrictions imprévues en matière d’électricité, de petits composants, etc.

Le rapport cite plusieurs raisons pour expliquer la crise de la chaîne d’approvisionnement, principalement des restrictions imprévues en matière d’électricité imposées par la Chine à la suite d’une crise énergétique en septembre et octobre.

Si Apple n’a pas rencontré de problèmes pour s’approvisionner en composants cruciaux comme les processeurs et les modems, c’est la disponibilité de composants plus petits qui a conduit à la crise actuelle. Parmi les composants dont l’approvisionnement est insuffisant figurent les puces de gestion de l’énergie de Texas Instruments, les émetteurs-récepteurs de Nexperia et les puces de connectivité de Broadcom.

Beaucoup de ces composants sont fabriqués dans des pays comme la Malaisie et le Vietnam, qui ont également été touchés par les confinements induits par la COVID-19.

Ces contraintes ont conduit Apple à revoir à la baisse ses prévisions de production d’iPhone pour 2021. La société prévoyait initialement de fabriquer environ 95 millions d’iPhone en 2021, chiffre qui a maintenant été ramené à environ 83 à 85 millions d’unités. Apple a déjà indiqué que la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement devrait bientôt s’atténuer et que l’activité de production devrait revenir à la normale d’ici le premier trimestre 2022.