Les iPhone 14 Pro/Max seront les premiers iPhone OLED d’Apple sans encoche

Alors que Samsung va améliorer le design de la série Galaxy S22 en rendant les smartphones plus trapus, avec un meilleur ratio écran/châssis et des bords uniformes tout autour, Apple se prépare à une refonte drastique de l’iPhone 14. Drastique, car l’introduction d’un écran poinçonné va complètement bouleverser l’apparence d’encoche de l’iPhone à laquelle nous nous sommes habitués depuis que l’iPhone X est arrivé en 2017.

Depuis lors, les gens se sont habitués à la décriée découpe de l’écran qui loge les composants de la Face ID caractéristiques d’Apple, à tel point que l’encoche est devenue un différentiateur de conception unique pour Apple. L’encoche n’a subi qu’une seule refonte au cours des quatre dernières années, celle de la série d’iPhone 13 où elle est environ un cinquième plus étroite qu’auparavant, mais légèrement plus haute. Cet effet de miniaturisation a apporté un pourcentage supplémentaire en plus du ratio écran/châssis peu impressionnant dont se targuent les iPhone, mais l’année prochaine, Apple ajoutera une dalle beaucoup plus utilisable dont ses fans pourront profiter.

Une publication de l’industrie technologique coréenne, The Elec, qui a de très bons antécédents concernant les fournisseurs d’écrans locaux, a appris que Samsung reçoit déjà des machines de Philoptics et Wonik IPS qui seront utilisées pour découper au laser des trous dans les écrans OLED de la série iPhone 14.

Apparemment, Apple a déjà fermement décidé qu’elle supprimerait l’encoche sur les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, car Samsung Display a démontré sa compétence en matière de perforation, perfectionnée depuis la série Galaxy S10. Étant donné que l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces pourrait arriver avec un trou dans l’écran pour la caméra frontale au lieu d’une encoche, il pourrait finir par être l’iPhone avec le meilleur ratio écran-châssis qu’Apple ait jamais conçu. D’accord, l’iPhone 14 Pro aura également un écran poinçonné, mais le trou lui-même est généralement de la même circonférence, laissant beaucoup plus de zones utilisables autour de lui sur un écran plus grand.

Selon les initiés du secteur, l’iPhone 14 Pro utilisera la méthode HIAA (Hole-in-Active-Area) de Samsung, qui est la technologie de perforation des écrans OLED la plus avancée à ce jour. La méthode HIAA utilise le perçage au laser entre les étapes de production du dépôt de la couche OLED et de l’encapsulation en couche mince (TFE). Le processus est plus difficile à réaliser avec les écrans OLED flexibles de Samsung qui utilisent un substrat en plastique plutôt qu’en verre.

Un processus très complexe

C’est pourquoi Samsung travaille avec les meilleurs équipements pour cette tâche, comme le système de découpe laser Philoptics mentionné plus haut et les chambres à vide Wonik IPS. Philoptics a déclaré à elle seule qu’elle fournirait des équipements d’une valeur de 26,9 milliards de wons (~24 millions d’euros) à l’usine de Samsung Display au Vietnam d’ici un an environ, ou à temps pour la montée en puissance de la production de l’iPhone 14 Pro. Les commandes d’écrans d’Apple peuvent également être à l’origine de la récente information selon laquelle les lignes d’assemblage d’écrans de Samsung au Vietnam augmenteront leur capacité d’écrans OLED flexibles de près de 50 % l’année prochaine.

Selon le rapport d’aujourd’hui, LG serait toujours dans la course pour les nouveaux écrans perforés de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, car il développe des technologies pour découper un trou pour la caméra selfie dans ses futurs écrans LTPO OLED, mais aussi pour y placer des caméras sous l’écran. Ces deux entreprises seront nécessaires pour que la fonction Face ID d’Apple fonctionne sur un iPhone sans encoche, et LG ferait mieux de s’y mettre, car Samsung a déjà une grande avance.

Dans tous les cas, la morale de l’histoire est que l’iPhone 14 Pro Max ressemblera enfin à un smartphone moderne « tout écran » et disposera de la plus grande surface d’affichage utilisable sur un iPhone jusqu’à présent.