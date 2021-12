JetBrains dévoile l’éditeur Fleet, sa réponse à Visual Studio Code

JetBrains a publié Fleet, un nouvel IDE de développement léger qui prend en charge plusieurs langages de programmation. Ce dernier a été « construit à partir de zéro avec une nouvelle architecture ». JetBrains développe certains des principaux IDE de développement de logiciels du marché — Android Studio, IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional, GoLand, PhpStorm —, qui prennent en charge un grand nombre de langages. La société a reçu des demandes pour un éditeur léger et elle a livré sous la forme de Fleet.

Fleet est présenté comme un « IDE de nouvelle génération » plus léger, de la même manière que Microsoft a créé Visual Studio Code comme une alternative plus légère à Visual Studio. JetBrains a déclaré dans son article de blog, « Fleet est une expérience différente pour ceux qui veulent parfois juste un éditeur mais aussi un IDE à part entière, ceux qui veulent utiliser un seul outil par opposition à des outils spécialisés, et bien sûr pour ces certains scénarios que certains de nos IDE existants peuvent ne pas répondre quand il s’agit de développement distribué ».

S’ouvrant comme un éditeur de texte, une fois son mode intelligent activé, Fleet se connectera à un backend basé sur IntelliJ IDEA ou Language Server Protocol, selon le langage, pour fournir des fonctionnalités telles que le refactoring, le highlighting, la complétion et les informations sur les types. Fleet peut également être utilisé pour le développement collaboratif avec plusieurs clients capables de se connecter au même backend.

Malgré sa légèreté, Fleet est conçu pour être un IDE complet :

Eh bien, aujourd’hui, nous sommes extrêmement heureux d’annoncer Fleet, un éditeur léger mais avec une touche d’originalité ! Lorsque vous lancez Fleet pour la première fois, il démarre comme un éditeur à part entière qui fournit la coloration syntaxique, la complétion de code simple, et toutes les choses que vous attendez d’un éditeur. Mais attendez, ce n’est pas tout ! Fleet est également un IDE entièrement fonctionnel qui apporte la complétion intelligente, les refactorings, la navigation, le débogage et tout ce que vous avez l’habitude d’avoir dans un IDE — le tout en un seul clic de bouton.

Un autre avantage de Fleet est sa prise en charge multi-langages, notamment sa capacité à gérer plusieurs langages dans un seul IDE, plutôt que de nécessiter un IDE différent pour chaque langue.

Java, Kotlin, Python, Go, JavaScript, Rust, TypeScript et JSON pour commencer

Les langages pris en charge sont Java, Kotlin, Python, Go, JavaScript, Rust, TypeScript et JSON. PHP, C++, C# et HTML seront bientôt disponibles. Il y a aussi un terminal intégré (qui peut être partagé dans des sessions collaboratives), le support de Maven et Gradle pour les projets Java, l’intégration de Git, des thèmes et la redirection de port pour les machines distantes. La version de bureau sera disponible pour macOS, Windows et Linux.

JetBrains Fleet semble comparable à Visual Studio Code, qui prend également en charge plusieurs langages, les sessions à distance, les thèmes et l’édition collaborative. Microsoft vient également de déployer la première version de l’éditeur Visual Studio Code basé sur le Web. Cependant, la concurrence est toujours bonne, et elle pourrait aider à encourager Microsoft à continuer à améliorer Visual Studio Code.

JetBrains Fleet n’est pas encore disponible publiquement, mais vous pouvez vous inscrire à la Early Preview sur le site Web de la société.