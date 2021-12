Google Chat dans Gmail permet désormais aux utilisateurs d’appeler directement un interlocuteur

Alors que certaines équipes commencent à revenir au bureau, tandis que d’autres restent à distance, on peut espérer que cette fonctionnalité facilitera la connexion avec vos collègues dans le monde du travail hybride. Cette fonctionnalité vous permettra de passer de manière transparente du chat à un appel vidéo ou audio si nécessaire, ce qui vous aidera à collaborer et à faire avancer votre travail.

La nouvelle fonctionnalité est disponible par défaut sur les appareils Android et iOS, mais vous devrez installer la dernière version de Gmail. Selon Google, la version mise à jour de Gmail est en cours de déploiement pour les utilisateurs des plateformes Android et iOS, mais il faudra environ 2 semaines pour que tout le monde soit concerné.

Pour joindre un appel, sélectionnez le téléphone ou la vidéo dans le chat 1:1. Pendant l’appel, vous devriez pouvoir voir une bannière de la personne avec laquelle vous êtes en communication. De plus, la durée de l’appel et une icône de rencontre sont visibles dans le tableau de bord du chat.

Les utilisateurs de Gmail sur Android et iOS peuvent démarrer ou rejoindre des réunions et des appels audio à partir de discussions 1:1 dans Google Chat au sein de l’application mobile. La nouvelle fonctionnalité ne fonctionne pas sur autre chose que les chats 1:1 , du moins pour le moment.