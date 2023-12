JetBrains introduit AI Assistant avec des fonctionnalités de chat IA et de génération de code

JetBrains a annoncé que son outil de codage alimenté par l’IA est désormais disponible pour ses IDE. L’outil a été annoncé plus tôt dans l’année, mais son accès était jusqu’à présent limité.

AI Assistant est une mise à jour d’un outil de profilage antérieur, avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un chat IA intégré, des explications de code, la génération automatisée de documentation, la suggestion de noms et la génération de messages de validation. L’assistant ajoute également l’intégration de GitLab pour rationaliser le workflow de développement, permettant aux développeurs de travailler avec des pull request directement à partir de l’IDE.

AI Assistant est disponible dès maintenant pour les utilisateurs des IDE JetBrains, et JetBrains indique qu’il sera bientôt disponible dans d’autres produits JetBrains. L’outil est soutenu par OpenAI (GPT-3.5 et GPT-4) en tant que premier fournisseur tiers et par un certain nombre de grands modèles de langage (LLM) propriétaires de JetBrains.

James Dyett, responsable des comptes de la plate-forme chez OpenAI, a commenté :

Il est remarquable de voir JetBrains intégrer la puissance des modèles OpenAI dans le workflow quotidien des développeurs. En dotant AI Assistant de JetBrains des capacités de raisonnement avancées de nos modèles, la productivité des développeurs peut être considérablement améliorée dans toute une série de tâches telles que la compréhension et la création de code.

JetBrains indique que AI Assistant est doté d’un certain nombre de fonctions d’intelligence artificielle étroitement intégrées et adaptées au contexte. Les développeurs disposent d’une fonction de chat pour discuter avec les LLM, poser des questions à l’IA ou lui demander d’itérer sur une tâche, tandis que l’IDE fournit automatiquement le contexte spécifique au projet, tel que les langages et les technologies utilisés dans votre projet. Les réponses contiennent des extraits de code qui peuvent être copiés dans l’éditeur, ou les développeurs peuvent copier des extraits de l’éditeur et faire référence à des entités du projet dans les messages de discussion. Dans l’éditeur, les fonctionnalités de AI Assistant comprennent la complétion de code multiligne, la documentation et la génération de tests, les suggestions de noms d’identifiants, le remaniement suggéré par l’IA et l’explication du code.

Des fonctionnalités cloisonnées ?

Le service d’IA de JetBrains qui sous-tend l’outil connecte les utilisateurs à différents LLM et fournisseurs afin d’utiliser les modèles les plus performants et les plus rentables pour la tâche en cours. Cette architecture signifie que de futurs nouveaux modèles peuvent être utilisés sans que les utilisateurs aient besoin de changer de fournisseur d’IA. JetBrains prévoit d’augmenter ses propres modèles et de continuer à intégrer d’autres fournisseurs de LLM à l’avenir.

Le service n’envoie pas plus de données au LLM que nécessaire, et les données ne sont jamais utilisées pour l’entraînement de modèles génératifs par JetBrains ou ses fournisseurs de services d’IA. JetBrains développe également une version sur site du service JetBrains AI destinée aux clients ayant des exigences de sécurité plus strictes.

Le service JetBrains AI est disponible sous forme d’abonnement avec différents plans pour les individus et les équipes, ainsi que sous forme d’essai gratuit pour les détenteurs de licences de produits JetBrains.

D’autres améliorations

Outre la disponibilité générale d’AI Assistant, la mise à jour 2023.3 contient d’autres améliorations, y compris plusieurs changements UX pour simplifier l’accès aux fonctionnalités de l’IDE. Une nouvelle option d’incrustation Run to Cursor vous permet d’exécuter jusqu’à une ligne de code spécifique pendant le débogage, et une nouvelle barre d’outils flottante apparaît à côté des fragments de code sélectionnés et fournit un accès facile aux actions d’édition de code. La complétion de code en ligne complète sur l’appareil pour Python et TypeScript utilise l’apprentissage profond pour fournir des suggestions de code multi-token.

Les utilisateurs peuvent ainsi voir tous les fichiers modifiés d’un jeu de modifications dans un seul cadre défilant, au lieu de parcourir chaque fichier un par un.