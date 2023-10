JetBrains annonce RustOver, un IDE dédié aux développeurs Rust

JetBrains a lancé un nouvel IDE pour les développeurs Rust. L’entreprise décrit RustRover comme une combinaison d’un support de codage avancé et d’une chaîne d’outils intégrée. Le langage Rust gagne en popularité en raison de plusieurs caractéristiques et avantages clés qu’il offre.

JetBrains affirme que RustRover simplifie l’expérience de codage en Rust, avec des fonctionnalités telles que le retour d’information en temps réel, des suggestions de code intelligentes, une gestion simplifiée de la chaîne d’outils et la collaboration au sein de l’équipe. Le précédent produit de JetBrains destiné aux développeurs Rust était IntelliJ Rust, un plugin Rust open source pour les IDE basés sur IntelliJ.

L’IDE est conçu pour fonctionner sans nécessiter de configuration de la part de l’utilisateur ou de plugins supplémentaires, afin que les développeurs puissent commencer à coder immédiatement. Les fonctionnalités de RustRover comprennent l’analyse à la volée du code, ce qui permet aux développeurs de détecter rapidement les erreurs et de bénéficier d’un retour d’information en temps réel. L’IDE dispose également d’une complétion et d’une analyse permissives, ce qui, selon JetBrains, signifie que les développeurs reçoivent des suggestions de code intelligentes, même dans des contextes non conventionnels.

RustRover dispose également d’un aperçu du code, englobant l’auto-complétion, les actions d’intention, l’inférence de type et d’autres techniques liées à l’analyse du code afin que les développeurs puissent mieux comprendre le code et sa structure et accéder à des exemples de code pour améliorer le développement. RustRover complétera les noms pertinents partout dans votre code, en ajoutant des détails tels que les champs manquants, les imports ou les méthodes de traits, et en générant des constructions typiques avec des modèles.

Pendant que vous tapez, RustRover applique un ensemble d’inspections à votre code et suggère des solutions rapides pour résoudre les problèmes automatiquement. RustRover propose de nombreux refactorings qui fonctionnent sur l’ensemble de votre code base.

Pour le moment accessible…

Les tests unitaires sont intégrés dans l’IDE afin que les développeurs puissent effectuer des tests, réexécuter les tests qui ont échoué et résoudre les erreurs. RustRover s’intègre complètement à Cargo, de sorte que vous pouvez appeler des commandes Cargo à partir de l’IDE. Il fournit également un aperçu du code pour vous aider à éditer les fichiers TOML.

Le support de la chaîne d’outils inclut un compilateur Rust et d’autres outils pour le codage, et il y a une intégration VCS complète avec un support GitHub et Git intégré.

JetBrains précise que l’utilisation de RustRover sera gratuite pendant la période de test, après quoi il sera proposé dans le cadre d’un plan commercial, soit en tant qu’IDE commercial autonome, soit en tant qu’élément du All Products Pack. La sortie de RustRover est prévue avant septembre 2024.