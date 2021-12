Les spécifications du futur Moto Edge X30 (Moto Edge 30 Ultra) de Motorola divulguées

Motorola a lancé de nouveaux appareils ces dernières semaines. La société a d’abord présenté le Moto G Pure en octobre et a poursuivi avec le lancement du G2000 et d’autres smartphones. La société devrait bientôt lancer le Moto Edge X30 en Chine — ou Moto Edge 30 Ultra – avec le processeur Snapdragon de nouvelle génération. Avant le lancement, Motorola a partagé un teaser de l’appareil révélant certaines de ses caractéristiques.

Pour l’instant, nous savons que le Motorola Moto Edge X30 sera lancé avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1. En plus du rapide Soc, nous avons maintenant quelques spécifications de l’appareil. Selon le teaser partagé, le Moto Edge X30 disposera d’une caméra frontale de 60 mégapixels. On s’attend également à ce que le capteur soit logé dans la découpe de l’écran. L’écran prendrait en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

En outre, la façade du smartphone a été révélée par l’entreprise pas plus tard qu’hier. Il aura des bords plats et une découpe en forme de poinçon au centre pour la caméra selfie.

En dehors de cela, le smartphone devrait également être équipé de deux caméras arrière de 50 mégapixels. De précédents rapports ont suggéré que la caméra de 50 mégapixels sera accompagnée d’une caméra macro de 2 mégapixels. La société a également partagé un couple d’images qui démontrent les capacités de faible luminosité de l’appareil, et elles semblent assez impressionnantes.

Le premier smartphone sous Android 12

Il logera également une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, en plus du support de la charge rapide de 68 W. Le téléphone a également été repéré sur Geekbench 4, et puisque Geekbench 5 est maintenant considéré comme plus pertinent, il est préférable d’éviter de lire trop dans les scores. Ce qu’il convient de noter, le smartphone fonctionnera sous Android 12, ce qui en ferait le deuxième smartphone Android après le Pixel 6 à venir préinstallé avec le dernier système d’exploitation. Et, il se vantera de 12 Go de RAM.

Motorola ne montre aucun relâchement avec le Edge X30. La société équipe l’appareil avec toutes les spécifications phares. Heureusement, nous n’avons pas à attendre beaucoup pour le lancement de l’appareil. Motorola devrait annoncer le Edge X30 en Chine le 9 décembre.