OPPO partage quand certains appareils recevront ColorOS 12 et le programme bêta

OPPO a annoncé ColorOS 12 Beta au mois d’octobre, et la société a déployé la version bêta aux appareils Find X3 Pro en Malaisie et en Indonésie. OPPO libère lentement la nouvelle version de l’OS — qui est basée sur Android 12 — à beaucoup plus d’appareils, et la société vient de partager quelques autres qui vont rejoindre le programme bêta, et quelques autres sur la date à laquelle ils recevront la version finale.

Selon la dernière annonce relayée par XDA-Developers, 4 nouveaux appareils recevront la version officielle de ColorOS 12, le Find X2 le 20 décembre, le Reno 6 Pro Diwali Edition, et le Reno 6 Pro standard le 22 décembre, et le Reno 6 le 28 décembre.

Les nouvelles signifient que OPPO aura 8 appareils fonctionnant avec le dernier système d’exploitation Android 12 d’ici la fin de l’année 2021, et c’est génial de voir OPPO améliorer son calendrier de mise à niveau.

L’autre image souligne également quand ColorOS 12 Beta s’ouvrira à trois autres appareils ; le Reno 5 Pro et le F19 Pro+ le 10 décembre, et le A74 5G pourra rejoindre le programme le 28 décembre.

La principale mise en garde est que le calendrier ne confirme que le chemin de mise à jour pour l’Inde, mais l’Europe et d’autres régions devraient suivre peu de temps après. Il est également important de noter que OPPO déclare que la mise à jour commencera à être déployée par lots, ce qui signifie qu’un appareil peut l’obtenir plus tôt que l’autre. Les déploiements progressifs sont typiques pour les grandes mises à jour logicielles, et elle devrait atteindre tous les appareils dans les semaines à venir.

Les INNO DAY bientôt

Pour vérifier si vous êtes en mesure de mettre à jour votre appareil éligible, allez dans Paramètres > À propos du téléphone > Tapez le numéro de version de ColorOS.

OPPO tiendra également son événement annuel INNO DAY 2021 les 14 et 15 décembre, où la société annoncera de nouveaux appareils et devrait présenter de nouveaux concepts de design. La société partagera également sa stratégie pour l’année prochaine, et parlera de ses opérations commerciales et plus encore.