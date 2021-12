Galaxy Tab A8 : une fuite fournit toutes les spécifications

Il est fondamentalement impossible de manquer les informations au sujet des Galaxy S22 et Galaxy S21 FE 5G tant les fuites sont multiples, mais Samsung est également assez prospère dans le domaine des tablettes en plus du marché mondial des smartphones.

Probablement en raison de la pénurie de puces qui a gravement affecté la production du Galaxy S21 Fan Edition susmentionné, entre autres, la société n’a publié que deux nouvelles Galaxy Tab en 2021, laissant ses deux modèles phares et sa principale tablette de milieu de gamme de la série A sans suites.

Bien sûr, les Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, et A8 (2021) sont encore dans la pipeline du géant sud-coréen, et pour que ce dernier nom soit retenu, la successeure de la Galaxy Tab A7 (2020) devra être officialisée dans les prochaines semaines.

Là encore, Samsung pourrait toujours décider de rebaptiser la tablette de 10,5 pouces qui a fait l’objet d’une fuite comme étant la Galaxy Tab A8 (2021). Le problème c’est que la tablette de milieu de gamme non annoncé ne semble pas particulièrement remarquable par rapport aux normes de 2021, sans parler de 2022.

Le changement le plus important par rapport à la Galaxy Tab A7 10.4 de l’année dernière se situe au niveau de la puissance de traitement, où la puce Snapdragon 662 de Qualcomm sera apparemment remplacée par un chipset Unisoc T618 moins connu qui pourrait ne pas s’avérer très rapide, même pour une tablette de milieu de gamme bon marché.

Tout, oui, tout le reste devrait rester inchangé, de la résolution respectable de 2 000 x 1 200 pixels de l’écran 60 Hz aux caméras arrière de 8 mégapixels et frontale de 5 mégapixels, en passant par la batterie d’une capacité 7 040 mAh supportant la charge rapide de 15 W, et le système de haut-parleurs quadruples.

La Galaxy Tab A8 (2021) semble également pratiquement identique à sa prédécesseure à l’extérieur dans tous les rendus divulgués jusqu’à présent, ce qui signifie évidemment que le profil d’environ 7 mm et le poids de 476 grammes seront également conservés.

Un prix abordable

Galaxy Tab A8 2021

32/64/128 GB Pink Gold, Grey, Silver

240-360€ — Snoopy (@_snoopytech_) December 8, 2021

Concernant le prix, la nouvelle tablette devrait coûter entre 240 et 360 euros, dans un total de trois coloris : or rose, gris et argent. Mais alors que la Tab A7 dispose d’une modeste capacité de 3 Go de RAM dans sa configuration d’entrée de gamme, toutes les variantes de la Tab A8 devraient offrir 4 Go de RAM. En outre, il devrait s’agir de modèles de 32, 64 et 128 Go de stockage. En outre, la tablette sera évidemment livrée avec une connectivité 4G LTE en option.

Un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté est une autre « mise à niveau » possible, car la Galaxy Tab A7 (2020) était dépourvue de toute sorte de méthode de reconnaissance biométrique fiable. Le reste des spécifications est assez standard (au moins pour une tablette Android de milieu de gamme), comme un port USB Type-C, un emplacement pour carte microSD, et la bonne vieille prise casque.