Le Pixel Feature Drop révélé avec Snapchat, une clé numérique et d’autres joyeusetés

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs au cours des prochaines semaines et, à partir d’aujourd’hui, avec de premières mises à jour pour les appareils Pixel 3 a à Pixel 5a (5G). Les appareils Pixel 6 et Pixel 6 Pro commenceront à recevoir leurs mises à jour la semaine prochaine.

La disponibilité de la détection des accidents de voiture se déploie en France , en Italie et à Taïwan, en option. Cela peut automatiquement notifier les services d’urgence si le smartphone repère que vous avez été dans un accident ou un autre incident . L’enregistreur, lui aussi, bénéficie de nouvelles options de localisation, la transcription étant désormais prise en charge en français, en allemand et en japonais.

Par ailleurs, de nouveaux paramètres sont disponibles. Vous pouvez maintenant régler la durée pendant laquelle vous devez appuyer longuement sur le bouton d’alimentation d’un Pixel 3 ou d’un appareil plus récent pour invoquer Google Assistant, par exemple. Ceux qui ont des Pixel Buds A-Series obtiennent un contrôle plus granulaire des basses, avec le double de la plage réglable.

En supposant que c’est le cas, vous pouvez tapoter votre Pixel contre la poignée de la porte de la voiture pour la déverrouiller, puis utiliser le smartphone pour activer le contact lorsque vous êtes à l’intérieur. C’est une fonctionnalité que vous auriez auparavant eu besoin d’un iPhone pour l’utiliser, mais elle est maintenant lancée sur les Pixel 6 et 6 Pro (ainsi que sur le Samsung Galaxy S21/S21+/S21 ultra) aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans d’autres endroits sélectionnés.

Quant à l’ultra large bande, alias UWB, elle exploite la nouvelle radio du dernier Pixel 6 Pro. Activée avec cette chute de fonctionnalité, elle booste la fonctionnalité de Nearby Share pour améliorer le transfert de fichiers et de médias entre les appareils compatibles. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro obtiennent également une fonctionnalité de clé de voiture numérique, mais seulement si vous avez une BMW de l’année modèle 2020-22 sélectionnée dans certains pays.

En octobre, Google a présenté en avant-première sa nouvelle fonctionnalité Quick Tap to Snap , qui rend Snapchat accessible directement depuis l’écran de verrouillage de votre Pixel . Si vous êtes un utilisateur du réseau social centré sur la photo, et que vous avez un Pixel 4a 5G ou plus récent, vous serez en mesure d’ouvrir Snapchat en tapotant l’arrière du smartphone.