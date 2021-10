Quick Tap to Snap sur le Pixel 6 pourrait être la première d’une longue série

Hier, Google et Snap ont annoncé un ensemble de fonctionnalités qui seront lancées sur le Google Pixel 6 en exclusivité. Ou exclusivement pendant une période de temps, du moins. Ce sera la première fois que la caméra Snapchat sera « accessible directement depuis l’écran de verrouillage d’un smartphone ».

Plus tôt cette année, une version bêta d’Android 12 a révélé une fonctionnalité appelée « Quick Tap ». Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs du Google Pixel 5 ont pu « utiliser Quick Tap ». Cette fonctionnalité peut être trouvée dans Paramètres — Système — Gestes, et elle permet aux utilisateurs de « toucher deux fois l’arrière du téléphone » pour accéder à un certain nombre de raccourcis.

Avec la version bêta de la fonctionnalité sur le Pixel 5, les utilisateurs ont été en mesure de lire/mettre en pause les médias, de tirer vers le bas les notifications, d’ouvrir les applications récentes, d’ouvrir Google Assistant, ou d’ouvrir une application définie par l’utilisateur. Il est très probable que nous verrons d’autres fonctionnalités codées sur mesure « Quick Tap » pour les appareils Pixel à l’avenir.

Mais pour l’instant, nous allons commencer par Snapchat. Comme annoncé aux côtés du Google Pixel 6, « Quick Tap to Snap » rendra la caméra Snapchat accessible depuis l’écran de verrouillage du Pixel 6. Ce système permettra aux utilisateurs de capturer des médias — mais nécessitera un déverrouillage pour accéder au reste de l’application Snapchat.

Us 🤝 @Snapchat #Pixel6 is the fastest phone to make a Snap thanks to Quick Tap to Snap!

And check out Pixel lenses and other exclusive features too!#Pixel6Launch pic.twitter.com/94trIxzHzk

—Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021