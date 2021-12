Samsung révèle par erreur le Galaxy S21 FE 5G avant son lancement

by

Le Galaxy S21 FE 5G s’est avéré être l’un des smartphones les plus insaisissables de l’année, car il était censé être libéré dès le mois d’août. Eh bien, quelques retards plus tard, et nous voici à la fin de l’année avec un Galaxy S21 FE toujours attendu.

Récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Samsung a décidé d’annuler la très attendue « Fan Edition » du Galaxy S21. Mais grâce à un récent dérapage de la firme sud-coréenne elle-même, nous avons de bonnes raisons de penser qu’elle verra effectivement le jour.

Le célèbre Evan Blass a pris le géant technologique en flagrant délit lorsque le site Web de Samsung UAE a partagé le nom et une image du Galaxy S21 FE par erreur. Plus précisément, il s’agissait de la page Web d’assistance pour le smartphone, qui a également révélé le numéro de modèle « SM-G990E/DS » et une option de couleur verte.

En outre, certaines rumeurs suggèrent que le Galaxy S21 FE sera commercialisé dans le courant du mois de janvier, contrairement à ce que nous pensions par le passé. Cependant, le smartphone ne recevra probablement pas l’attention particulière de la part de Samsung sous la forme d’un événement, même un événement virtuel Unpacked.

Il est très peu probable que Samsung lance le Galaxy S21 FE 5G en même temps que la nouvelle gamme Galaxy S22. Le lancement sera probablement retardé d’un mois ou deux, comme les gens de SamMobile prétendent l’avoir entendu.

Un lancement ambigu

Si cela est vrai, alors le Galaxy S21 FE aura la marge de manœuvre dont il a besoin pour avoir un certain impact sur le marché. Un autre avantage serait que Samsung aurait un peu plus de temps pour stocker les unités du Galaxy S22 afin d’éviter les pénuries d’approvisionnement après le lancement.

Comme mentionné, le Galaxy S21 FE pourrait ne pas bénéficier d’une grande promotion. Samsung pourrait très bien se contenter d’un communiqué de presse, mais je ferais en sorte que vous sachiez quand il sortira.