L’application de chat Signal se dote d’un système de dons

L’application de chat axée sur la protection de la vie privée, Signal, dispose désormais d’un nouveau moyen pour les utilisateurs de la soutenir, à savoir un programme pour des dons, rapporte XDA-Developers. Vous pourrez désormais, si vous le souhaitez, choisir comment soutenir les développeurs de Signal par des dons.

La popularité de Signal a rapidement augmenté au début de l’année, lorsque WhatsApp a procédé à un changement de politique controversé qui a poussé de nombreuses personnes à se tourner vers une plateforme de messagerie instantanée plus privée. Aujourd’hui, l’application bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité de monétisation.

Contrairement aux applications de messagerie instantanée concurrentes, Signal repose entièrement sur les dons de ses utilisateurs. Elle ne vend pas de données aux annonceurs, et ne dispose même pas de données qu’elle pourrait vendre aux annonceurs. Avec le nouveau programme Sustainer, les utilisateurs qui souhaitent soutenir l’application peuvent le faire facilement par des contributions financières.

Désormais, les utilisateurs peuvent devenir un « Sustainer » de Signal en versant une petite somme d’argent sur une base mensuelle ou en versant des contributions ponctuelles pour soutenir l’application. Actuellement, il existe trois niveaux de soutien parmi lesquels vous pouvez choisir : 5, 10 et 20 dollars. Ce qui est génial, c’est que cet abonnement ne sera renouvelé que si vous accédez à l’application au cours du mois.

Si, pour une raison quelconque, vous désinstallez l’application ou cessez de l’utiliser, Signal annulera automatiquement votre abonnement après le prochain cycle. Peu d’abonnements (voire aucun) fonctionnent de cette manière. Signal a fait en sorte d’éliminer le « modèle sombre » des abonnements que vous avez oubliés, mais qui continuent à vous facturer.

Disponible sur Android et iOS

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire en utilisant Apple Pay et Google Pay, et l’entreprise travaille actuellement à l’ajout d’autres méthodes de paiement à l’avenir. Lorsque vous faites un don, vous obtenez un badge que vous pouvez afficher sur votre profil. De plus, l’ensemble de ce processus a été conçu pour préserver votre vie privée, et Signal n’associe pas vos informations de paiement à votre compte Signal.

Le système de paiement utilise le schéma d’identification anonyme que Signal a introduit avec ses groupes privés. Les paiements sont traités de telle sorte que le serveur peut authentifier que le client fait partie de l’ensemble des personnes qui ont fait un don, mais il ne sait pas spécifiquement quel paiement l’utilisateur a effectué.

Cette fonctionnalité est désormais disponible avec la dernière mise à jour de Signal sur Android et iOS.