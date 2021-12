Google teste le design Material You pour l’application YouTube

Selon Android Police, certains nouveaux boutons que Google teste pour la version Android de l’application YouTube laissent présager la sortie d’une mise à jour Material You pour la célèbre application de vidéos. Selon Google, Material You est « une nouvelle façon radicale de penser le design. Material You va transformer le design pour Android, pour Google et pour l’ensemble de l’industrie technologique ».

Le changement devrait principalement affecter les boutons, qui adopteraient la forme rectangulaire traditionnelle avec des coins arrondis, et les textes descriptifs, dont la position passerait de sous l’icône pour être attribuée à côté de celle-ci.

Le groupe Telegram de Google News a publié une photo révélant que Google teste actuellement un nouveau look pour la rangée de boutons située sous une vidéo YouTube, qui semble être tiré des directives Material Design 3 publiées par Google en octobre. Le nouveau look Material You ajoute des boutons en forme de pilule sous la vidéo.

L’un d’eux indique le nombre combiné de « j’aime » et de « j’aime pas », sans description de la signification de chacun d’eux — après tout, il est difficile de trouver quelqu’un qui ne connaisse pas ce langage universel. Il y a trois semaines, Google a supprimé l’affichage du nombre d’appréciations que les vidéos YouTube ont recueillies, afin de protéger leurs créateurs.

Vous remarquerez peut-être que le texte révélant le titre de chaque bouton est désormais placé à côté de l’icône et non plus en dessous, ce qui oblige la barre à être plus longue.

Pas encore déployé pour tous

Il s’agit de la première refonte visuelle publique testée par les développeurs pour mettre l’application du populaire service vidéo en conformité avec la norme visuelle d’Android 12.

Actuellement, le nouveau design n’est visible que pour un très petit nombre d’utilisateurs et il est loin d’être clair s’il sera déployé sous cette forme. De mon point de vue, il ne s’agit pas d’un pas en avant, mais plutôt d’une adaptation plus ou moins forcée qui ne correspond pas vraiment à YouTube.