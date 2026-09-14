Signal est une application de messagerie chiffrée née en 2014 de la fusion de TextSecure et RedPhone. Elle est développée par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif — à la différence de WhatsApp ou de Messenger, elle n’appartient à aucune entreprise publicitaire.
Son protocole de chiffrement de bout en bout, open source et régulièrement audité, sert de référence : il a été adopté par WhatsApp dès 2016, ainsi que par d’autres services pour sécuriser leurs propres échanges, dont le RCS de Google depuis 2026. Signal collecte très peu de métadonnées — essentiellement la date de création du compte et sa dernière connexion, rien sur les contacts ou le contenu des échanges.
En 2018, Brian Acton, cofondateur de WhatsApp parti de Meta, investit 50 millions de dollars et cofonde la Signal Foundation pour garantir l’indépendance financière du projet. Contrairement à RCS ou WhatsApp, Signal ne propose aucun repli automatique vers un autre canal : les deux interlocuteurs doivent avoir l’application installée.
Recommandée par les experts en sécurité, journalistes et défenseurs des libertés, Signal reste utilisée par une base d’utilisateurs plus restreinte que WhatsApp, ce qui peut limiter son usage si l’entourage ne l’a pas installée.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
2013-2014
Naissance de Signal
TextSecure et RedPhone fusionnent pour donner naissance à Signal.
2016
Protocole adopté par WhatsApp
Le protocole de chiffrement de Signal est intégré par défaut à WhatsApp pour l’ensemble de ses utilisateurs.
2018
Signal Foundation
Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, investit 50 millions de dollars et cofonde la Signal Foundation après son départ de Meta.
2026
Protocole étendu au RCS
Le chiffrement de bout en bout du RCS entre iPhone et Android, déployé en mai 2026, s’appuie sur des principes cryptographiques popularisés par Signal.
03Prix & formules
Combien ça coûte ?
Gratuit
Sans exception
0 €
Application entièrement gratuite
Aucune publicité
Financée par des dons, pas par la revente de données
Signal ne propose aucune offre payante : l’application est intégralement financée par des dons via la Signal Foundation, organisation à but non lucratif.
04Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
Mobile
iOS et Android
Application principale, liée à un numéro de téléphone
Desktop
Windows, macOS, Linux
Lié à l'app mobile via un appairage
Code source
GitHub
Client et protocole de chiffrement open source, auditables publiquement
05Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Nécessite l'application des deux côtés
Contrairement à RCS ou au SMS, Signal ne bascule pas automatiquement vers un autre canal si le destinataire n’a pas l’application.
Base d'utilisateurs plus restreinte
Moins répandue que WhatsApp, ce qui peut limiter son usage au quotidien si l’entourage ne l’utilise pas.
Lié à un numéro de téléphone
Comme WhatsApp, un compte Signal reste associé à un numéro ; un identifiant optionnel existe pour limiter son exposition.
Pas de sauvegarde cloud classique
Par choix de confidentialité, Signal ne propose pas de sauvegarde automatique dans le cloud comme WhatsApp ; la restauration entre appareils est plus contraignante.
Standard ouvert sans application à installer des deux côtés, mais chiffrement plus récent et moins éprouvé.
07FAQ
Questions fréquentes
Signal est-il vraiment plus sécurisé que WhatsApp ?
Signal et WhatsApp utilisent un chiffrement de bout en bout comparable (le protocole de Signal), mais Signal collecte beaucoup moins de métadonnées et n’appartient pas à une entreprise publicitaire, ce qui en fait la référence pour les experts en sécurité.
Signal est-il gratuit ?
Oui, entièrement, sans publicité. L’application est financée par des dons via la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif.
Qui possède Signal ?
Signal est développé par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif cofondée en 2018 par Brian Acton, l’un des fondateurs de WhatsApp, après son départ de Meta.
Signal fonctionne-t-il sans donner son numéro de téléphone ?
Un compte reste techniquement lié à un numéro de téléphone, mais Signal permet d’utiliser un identifiant pour limiter son exposition aux autres utilisateurs.
Que se passe-t-il si mon contact n'a pas Signal ?
Contrairement à RCS ou WhatsApp qui basculent vers le SMS, Signal ne propose aucun repli automatique : les deux parties doivent avoir l’application installée.
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