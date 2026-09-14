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Qu'est-ce que Signal ?

Définition, fonctionnement, versions, prix, accès et limites de Signal — la fiche de référence pour tout comprendre.

01 Définition

Qu'est-ce que Signal, au juste ?

Signal est une application de messagerie chiffrée née en 2014 de la fusion de TextSecure et RedPhone. Elle est développée par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif — à la différence de WhatsApp ou de Messenger, elle n’appartient à aucune entreprise publicitaire.

Son protocole de chiffrement de bout en bout, open source et régulièrement audité, sert de référence : il a été adopté par WhatsApp dès 2016, ainsi que par d’autres services pour sécuriser leurs propres échanges, dont le RCS de Google depuis 2026. Signal collecte très peu de métadonnées — essentiellement la date de création du compte et sa dernière connexion, rien sur les contacts ou le contenu des échanges.

En 2018, Brian Acton, cofondateur de WhatsApp parti de Meta, investit 50 millions de dollars et cofonde la Signal Foundation pour garantir l’indépendance financière du projet. Contrairement à RCS ou WhatsApp, Signal ne propose aucun repli automatique vers un autre canal : les deux interlocuteurs doivent avoir l’application installée.

Recommandée par les experts en sécurité, journalistes et défenseurs des libertés, Signal reste utilisée par une base d’utilisateurs plus restreinte que WhatsApp, ce qui peut limiter son usage si l’entourage ne l’a pas installée.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2013-2014

    Naissance de Signal

    TextSecure et RedPhone fusionnent pour donner naissance à Signal.

  2. 2016

    Protocole adopté par WhatsApp

    Le protocole de chiffrement de Signal est intégré par défaut à WhatsApp pour l’ensemble de ses utilisateurs.

  3. 2018

    Signal Foundation

    Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, investit 50 millions de dollars et cofonde la Signal Foundation après son départ de Meta.

  4. 2026

    Protocole étendu au RCS

    Le chiffrement de bout en bout du RCS entre iPhone et Android, déployé en mai 2026, s’appuie sur des principes cryptographiques popularisés par Signal.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Gratuit

Sans exception
0 €
  • Application entièrement gratuite
  • Aucune publicité
  • Financée par des dons, pas par la revente de données

Signal ne propose aucune offre payante : l’application est intégralement financée par des dons via la Signal Foundation, organisation à but non lucratif.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Mobile
iOS et Android
Application principale, liée à un numéro de téléphone
Desktop
Windows, macOS, Linux
Lié à l'app mobile via un appairage
Code source
GitHub
Client et protocole de chiffrement open source, auditables publiquement
05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Nécessite l'application des deux côtés

Contrairement à RCS ou au SMS, Signal ne bascule pas automatiquement vers un autre canal si le destinataire n’a pas l’application.

Base d'utilisateurs plus restreinte

Moins répandue que WhatsApp, ce qui peut limiter son usage au quotidien si l’entourage ne l’utilise pas.

Lié à un numéro de téléphone

Comme WhatsApp, un compte Signal reste associé à un numéro ; un identifiant optionnel existe pour limiter son exposition.

Pas de sauvegarde cloud classique

Par choix de confidentialité, Signal ne propose pas de sauvegarde automatique dans le cloud comme WhatsApp ; la restauration entre appareils est plus contraignante.

06 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
WhatsApp Meta

Bien plus répandu, mais propriété de Meta, avec une collecte de métadonnées plus importante.
iMessage Apple

Chiffrement comparable, mais réservé aux appareils Apple.
RCS GSMA / Google

Standard ouvert sans application à installer des deux côtés, mais chiffrement plus récent et moins éprouvé.
07 FAQ

Questions fréquentes

Signal est-il vraiment plus sécurisé que WhatsApp ?

Signal et WhatsApp utilisent un chiffrement de bout en bout comparable (le protocole de Signal), mais Signal collecte beaucoup moins de métadonnées et n’appartient pas à une entreprise publicitaire, ce qui en fait la référence pour les experts en sécurité.

Signal est-il gratuit ?

Oui, entièrement, sans publicité. L’application est financée par des dons via la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif.

Qui possède Signal ?

Signal est développé par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif cofondée en 2018 par Brian Acton, l’un des fondateurs de WhatsApp, après son départ de Meta.

Signal fonctionne-t-il sans donner son numéro de téléphone ?

Un compte reste techniquement lié à un numéro de téléphone, mais Signal permet d’utiliser un identifiant pour limiter son exposition aux autres utilisateurs.

Que se passe-t-il si mon contact n'a pas Signal ?

Contrairement à RCS ou WhatsApp qui basculent vers le SMS, Signal ne propose aucun repli automatique : les deux parties doivent avoir l’application installée.

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