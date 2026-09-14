Signal est une application de messagerie chiffrée de bout en bout, développée par une fondation à but non lucratif, considérée comme la référence en matière de confidentialité.

Note de correction — 14/09/2026 Fiche reconstruite au format Comprendre / Explainer (article de 2021 jamais révisé depuis) : Signal Foundation, protocole adopté par WhatsApp et RCS, collecte de métadonnées minimale.

Signal est une application de messagerie chiffrée née en 2014 de la fusion de TextSecure et RedPhone. Elle est développée par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif — à la différence de WhatsApp ou de Messenger, elle n’appartient à aucune entreprise publicitaire.

Son protocole de chiffrement de bout en bout, open source et régulièrement audité, sert de référence : il a été adopté par WhatsApp dès 2016, ainsi que par d’autres services pour sécuriser leurs propres échanges, dont le RCS de Google depuis 2026. Signal collecte très peu de métadonnées — essentiellement la date de création du compte et sa dernière connexion, rien sur les contacts ou le contenu des échanges.

En 2018, Brian Acton, cofondateur de WhatsApp parti de Meta, investit 50 millions de dollars et cofonde la Signal Foundation pour garantir l’indépendance financière du projet. Contrairement à RCS ou WhatsApp, Signal ne propose aucun repli automatique vers un autre canal : les deux interlocuteurs doivent avoir l’application installée.

Recommandée par les experts en sécurité, journalistes et défenseurs des libertés, Signal reste utilisée par une base d’utilisateurs plus restreinte que WhatsApp, ce qui peut limiter son usage si l’entourage ne l’a pas installée.