Xiaomi teste MIUI 13 basé sur Android 11 et Android 12

Pour ceux qui ne le savent pas, MIUI 13 devrait introduire un certain nombre de changements dans l’expérience utilisateur . La surcouche est susceptible d’inclure un nouveau système de notifications, un centre de contrôle amélioré, davantage de fonctionnalités de confidentialité, une fonctionnalité de RAM virtuelle, une nouvelle application de gestion des fichiers et d’autres changements.

Un autre appareil qui sera sur la liste est le Redmi K50. Il fonctionnera également sous MIUI 13 basée sur Android 11. On s’attend également à ce qu’il soit livré avec un chipset Snapdragon 870, une caméra principale de 48 mégapixels, et plus encore. Vous devez savoir qu’il y a une chance que Xiaomi commence à tester ces smartphones avec MIUI 13 basée sur Android 12.

Selon les rapports, la liste des appareils Xiaomi qui viendront avec le support de MIUI 13 comprend le Xiaomi 12X , un smartphone évoqué dans de multiples rumeurs ces derniers jours. Le smartphone fera partie de la série Xiaomi 12 et sera livré avec un SoC Snapdragon 870, un écran à 120 Hz, un capteur photo principal de 50 mégapixels et MIUI 13 directement hors de la boîte.