Les utilisateurs du Pixel 6 rencontrent maintenant des problèmes de connectivité

Le lancement d’un nouveau téléphone Pixel est généralement suivi par les premiers adoptants qui trouvent un tas de problèmes et de bugs avec l’appareil et attendent patiemment que Google les reconnaisse et les corrige. Cela n’a pas été différent cette année avec les Pixel 6 et 6 Pro.

Les derniers smartphones de Google connaissent désormais un autre problème. Des dizaines d’utilisateurs de Pixel 6 se sont rendus sur Reddit et sur les forums d’aide de Google pour signaler des problèmes de connectivité et de signal. Le problème a touché des utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Écosse.

Certains ont rencontré des signaux faibles, tandis que d’autres se sont plaints de perdre complètement l’accès aux signaux. Google n’a pas encore commenté le problème et, dans l’intervalle, quelques solutions de contournement ont été découvertes.

Il pourrait s’agir d’un problème lié à Android 12, car apparemment, les propriétaires de certains smartphones Pixel plus anciens rencontrent également le problème de puissance du réseau après la mise à niveau vers le nouveau système d’exploitation. Pour certains, la connectivité adaptative, la fonctionnalité qui tente de prolonger l’autonomie de la batterie en basculant automatiquement entre la 5G et la 4G en fonction de l’application utilisée, est le coupable et le problème disparaît lorsqu’elle est désactivée. La mise à jour de Carrier Services a résolu le problème pour un bon nombre d’utilisateurs.

Certains propriétaires de Pixel 6 disent qu’ils doivent redémarrer leur appareil pour qu’il fonctionne à nouveau, et quelques-uns disent que faire une réinitialisation d’usine et obtenir une nouvelle SIM l’a fait pour eux. Un utilisateur précise qu’il a renvoyé son Pixel 6 Pro, mais que son appareil de remplacement n’est que marginalement meilleur.

Problème matériel ou logiciel ?

Quelques personnes ont attribué le problème au modem 5123 b de Samsung qui se trouve à l’intérieur du Pixel 6. Comme indiqué précédemment, le modem Qualcomm X60 présent à l’intérieur de la série Galaxy S21 est meilleur pour la 5G que le Pixel 6 et peut offrir une meilleure connectivité réseau et des vitesses 5G. Après tout, il y a une raison pour laquelle Samsung utilise des modems Qualcomm dans ses appareils aux États-Unis, malgré le fait qu’elle possède la marque Exynos. Google n’a pas encore reconnu le problème, donc il n’y a pas de clarté sur le moment où il sera résolu.

Avec autant de théories qui circulent, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un problème matériel ou logiciel, mais quoi qu’il en soit, ce n’est pas une bonne chose pour un smartphone qui est arrivé avec sa part de problèmes, y compris un écran vacillant, une numérotation fantôme, un problématique capteur d’empreintes digitales et des problèmes de charge.