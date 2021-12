Le Galaxy A73 (2021) aurait un design peu différent de celui de son prédécesseur

Samsung a de grands projets pour sa série Galaxy A ! Les smartphones de série A de Samsung semblent être sans fin. Il y a maintenant un nombre incalculable de smartphones de série A dans la gamme de Samsung. La société a récemment lancé son Galaxy A13 5G aux États-Unis, et il y a des rumeurs selon lesquelles le Galaxy A33 fera bientôt son apparition. Si l’on en croit cette nouvelle fuite, Samsung prévoit d’ajouter un appareil de plus à sa gamme. Les premiers rendus et quelques spécifications du prochain Samsung Galaxy A73 ont été divulgués.

L’information émane de Zoutons qui montre que le Galaxy A73 semble être un autre smartphone haut de gamme de la série A de Samsung. Ceux qui espéraient un design analogue à celui du Galaxy S21, malheureusement, ce n’est pas le cas. À l’arrière, les images montrent la configuration à quatre caméras et il semble que le smartphone ne sera pas équipé d’une prise casque.

À l’avant du A73, on retrouvera l’habituel écran AMOLED de 6,7 pouces de Samsung d’une résolution full HD+ avec une caméra frontale logée en haut au centre de l’écran pour les selfies. Les rumeurs affirment que l’écran du smartphone prendra en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, mais Samsung pourrait également le pousser à 120 Hz.

Et oui, l’écran plat logera également le capteur d’empreintes digitales à l’écran du smartphone. Selon le rapport, les dimensions du Galaxy A73 pourraient être de 163,8 x 76 x 9,6 mm.

Le smartphone pourrait être alimenté par le chipset Snapdragon 750G de Qualcomm, prendra également en charge la 5G. À titre de comparaison, le Galaxy A72 est équipé du Snapdragon 720G et le 750G serait une mise à niveau mineure par rapport à la dernière génération. Il y a une rumeur intéressante selon laquelle le smartphone profitera du partenariat entre Samsung et AMD et sera livré avec une version allégée du Exynos 2200, avec seulement deux cœurs à haute performance. Le processeur sera couplé à 8 Go de mémoire vive et à 128/256 Go de stockage interne. On ne sait pas s’il y aura une carte Micro SD pour l’extension du stockage.

Une grosse charge

D’autres rumeurs affirment que le smartphone va offrir un support de recharge rapide de 33 W. L’arrière aura une configuration à quatre caméras qui comprendra une caméra primaire de 108 mégapixels. Cependant, aucune autre spécification de caméra n’est connue pour le moment. Le rapport indique également que le smartphone sera doté d’un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67.

L’auteur de la fuite n’a pas encore fourni de date de lancement, mais il affirme que Samsung pourrait lancer le smartphone avant la nouvelle année.