L’édition limitée de l’iPhone 13 Pro inspirée du premier iPhone coûte 6 990 dollars

Mais qu’est-ce qui a inspiré ce nouveau design ? « Ce smartphone a donné le coup d’envoi de mon hobby pour Apple et, ainsi, m’a inspiré la fondation de Caviar. Notre iPhone 13 Pro “2 g” est un hommage à un grand individu — l’inventeur qui a mis notre monde sens dessus dessous — Steve Jobs », a déclaré Sergey Kitov à propos de la première génération d’iPhone et de la raison pour laquelle Caviar a créé cette version de l’iPhone 13 Pro.

Le châssis lui-même a été fabriqué en titane de qualité aéronautique et est décoré d’un dessin des composants internes du téléphone. Le dessin est gravé au laser dans le boîtier. Selon Caviar, la décoration avait pour but de montrer la connexion des principaux éléments de l’appareil avec la carte mère qui se trouve dans le logo Apple.