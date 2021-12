Microsoft Teams Essentials est une nouvelle version autonome destinée aux petites entreprises

Microsoft a annoncé une nouvelle version autonome de Teams, conçue pour les petites entreprises et organisations. Baptisée Teams Essentials, cette nouvelle offre vise à s’attaquer à Slack et est proposée au prix de 3,40 euros par personne et par mois.

Même si Microsoft continuera à proposer la version gratuite de Teams, cette nouvelle option a pour but de rendre l’offre plus abordable et d’étendre les limites pour les petites entreprises et organisations. L’offre comprend plusieurs fonctionnalités de base, notamment des temps de réunion étendus et une grande capacité de réunion.

Grâce à l’extension de la durée des réunions, les réunions Teams peuvent durer jusqu’à 30 heures, et une grande capacité de réunion signifie la possibilité d’accueillir jusqu’à 300 personnes par réunion. Les autres fonctionnalités comprennent des intégrations avec Google Agenda, un modèle de chat de groupe et la possibilité d’inviter des personnes à des réunions à l’aide d’une simple adresse électronique, sans avoir à s’inscrire ou à se connecter. Bien entendu, les salles d’attente de réunions Teams, les arrière-plans virtuels et le mode « ensemble » sont également inclus. Selon Microsoft, ce sont toutes des fonctionnalités que les petites entreprises peuvent utiliser pour se réunir, collaborer et communiquer facilement.

Teams Essentials va au-delà des réunions et des chats et comprend des outils de travail tels qu’Office. L’accès aux applications Web d’Office, le partage de fichiers, les discussions de groupe et la gestion des tâches sont inclus. L’offre dispose de 10 Go de stockage de fichiers, soit le double de la version gratuite de Teams. Et, contrairement à la populaire version gratuite de Slack, toutes les discussions de Teams sont persistantes. Vous pouvez toujours revenir en arrière et voir le contexte d’une conversation.

Microsoft propose même un tableau de bord de chat mobile, qui est inclus pour les clients achetant Teams Essentials directement auprès de Microsoft. Les utilisateurs peuvent ainsi cliquer sur l’affichage du tableau de bord dans n’importe quelle discussion en tête-à-tête ou en groupe pour accéder au contenu partagé, soigneusement organisé en catégories telles que les lieux, les photos, les fichiers, les listes de tâches et les événements à venir.

Disponible dès aujourd’hui

« Le monde ne reviendra pas à “l’ancienne” façon de travailler. Les petites entreprises ont donc besoin de solutions conçues spécifiquement pour leurs besoins uniques afin de prospérer dans cette nouvelle normalité. Aujourd’hui, nous sommes ravis de présenter Microsoft Teams Essentials », a déclaré Jared Spataro, vice-président de Microsoft 365.

Si vous êtes une petite entreprise et que vous évaluez le coût de Zoom, Google Workspace, Slack et d’autres outils, Microsoft Teams Essentials peut sembler attrayant à seulement 3,40 euros par utilisateur et par mois, surtout quand une licence Zoom Pro coûte 13,99 euros par utilisateur et par mois. Microsoft Teams Essentials est disponible dès aujourd’hui directement auprès de Microsoft ou par l’intermédiaire de ses partenaires et revendeurs habituels.