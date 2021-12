Apple aurait indiqué à ses fournisseurs que la demande pour la série d’iPhone 13 s’essoufflait

Apple indique à ses fournisseurs de composants de l’iPhone 13 qu’elle pourrait ne pas commander autant d’unités que prévu en raison d’une baisse de la demande, selon un rapport de Bloomberg.

Citant des personnes au fait de la question, l’organe de presse a déclaré qu’une partie du problème est que les consommateurs n’ont plus envie d’attendre que les longs délais de livraison se réduisent. La pénurie mondiale de puces et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont eu des répercussions sur Apple, qui aurait réduit de moitié la production d’iPad afin d’utiliser les puces et d’autres composants pour fabriquer ses smartphones à marge plus élevée plutôt que ses tablettes.

En octobre, Apple aurait décidé de réduire de 11 % la production d’iPhone pour 2021, la faisant passer de 90 à 80 millions d’unités. Des sources anonymes avaient alors déclaré que Broadcom et Texas Instruments n’étaient pas en mesure d’expédier le nombre de puces qu’Apple leur avait commandées. Cette dernière fabrique une puce qui alimente l’écran AMOLED de l’iPhone. Les délais de livraison dans le secteur des puces sont passés à 21,7 semaines, contre près de 12 semaines l’année dernière à la même époque.

Apple espérait pouvoir rattraper les 10 millions d’unités qu’elle a retirées de la production l’année prochaine. Mais maintenant, ceux qui sont au courant rapportent qu’Apple dit à ses fournisseurs que ces commandes de l’année prochaine pourraient ne pas avoir lieu. Ces sources ont demandé à rester anonymes, car les discussions d’Apple avec ses fournisseurs ne sont pas publiques.

Comme presque toutes les autres entreprises technologiques, Apple a dû faire face à des problèmes d’approvisionnement dus à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le PDG Tim Cook a déclaré que les bénéfices trimestriels de l’entreprise ont subi une baisse estimée à 6 milliards de dollars en raison de la pénurie ainsi que de l’impact de la COVID-19 sur la fabrication en Asie du Sud-Est, et Apple s’attendait à un impact encore plus important sur le trimestre en cours.

Les consommateurs ne veulent pas attendre

Toutefois, si le rapport de Bloomberg est exact, il suggère que la gamme d’iPhone 13 pourrait ne pas répondre aux attentes initiales d’Apple, même sans la pénurie d’approvisionnement. Le plan initial visant à assembler 90 millions d’unités pour 2021 reflétait une prévision d’augmentation de la demande, car Apple commande habituellement environ 75 millions d’iPhone pour l’année de chaque lancement.

Malgré tout, Apple prévoit une augmentation de 6 % de ses revenus au cours du premier trimestre fiscal de 2022, à 117,9 dollars. Les consommateurs, excédés par les pénuries et les longs délais de livraison, repensent leur stratégie d’achat de téléphones. Certains décident d’attendre la gamme d’iPhone 14 de l’année prochaine, qui devrait se composer d’un iPhone 14 de 6,1 pouces, d’un iPhone Max de 6,7 pouces, d’un iPhone 14 Pro Max de 6,1 pouces et d’un iPhone Pro Max de 6,7 pouces.