Le réseau 5G privé AWS d’Amazon : un nouveau service révélé par l’entreprise

Amazon développe son AWS pour en faire un meilleur service en ligne qui se concentre sur un point de vue interentreprises, apportant plus que ce qui est vu sur Internet pour les personnes qui utilisent la plateforme qu’elle possède. L’entreprise s’est attachée à étendre son service à de nombreuses plateformes dans le monde, et ce grâce au centre de données qu’elle a mis en place en Nouvelle-Zélande.

Et si l’entreprise a déjà proposé des réseaux privés par le passé, cette version serait la plus performante de toutes, avec le spectre 5G en point de mire.

L’événement re : Invent d’Amazon a apporté un grand nombre de ses nouvelles offres pour les services Web sur lesquels il s’est concentré, élargissant la plateforme pour ceux qui en ont besoin et l’utilisant pour une meilleure utilisation et expérience.

Un réseau cellulaire privé peut être facilement géré et mis à l’échelle avec l’aide d’Amazon, et cela se ferait de n’importe où ou lancé n’importe où pour l’entreprise. Essentiellement, il y aurait des contrôles pour un hôte, ce qu’Amazon promet avec AWS, d’autant plus que c’est une chose importante dans l’utilisation d’Internet aujourd’hui.

AWS, la société d’Amazon, a publié un nouveau produit et un service dans le cadre du sommet re:Invent. Il s’agit d’ un nouveau service de réseau privé 5G qui garantit la confidentialité et une plateforme sécurisée . L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de servir un réseau mobile privé utilisant le spectre 5G en quelques jours seulement, au lieu des mois d’attente initiaux.