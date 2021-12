L’addict jeu Google Doodle met la pizza à l’honneur

Le dernier jeu Google Doodle met la pizza à l’honneur et vous demande de découper une pizza pour répondre aux demandes d’un groupe de mangeurs difficiles, tout en vous encourageant à découvrir l’histoire et les variétés de ce plat.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les humains mangent de la pizza ou quelque chose qui y ressemble depuis l’Antiquité, ce qui rend difficile de déterminer quand elle a été créée. Ce plat trouve probablement ses racines dans des pains plats comme la focaccia et la matzah, auxquels on ajoutait souvent des garnitures comme du fromage, de la viande et des légumes, tout comme les pizzas que nous dégustons aujourd’hui.

Comme le rapporte Wikipédia, la plus ancienne référence historique connue à un plat appelé « pizza » date de 997, en Italie. Quand on pense à la pizza, on pense souvent à la combinaison d’un pain plat ou d’une croûte, d’une couche de garnitures et, surtout, d’une quantité de sauce tomate entre les deux. Cependant, les premières « pizzas » n’avaient pas de sauce tomate, car les tomates étaient originaires des Amériques et n’ont été introduites en Europe qu’au 16e siècle.

À l’époque, on croyait même que les tomates étaient toxiques et qu’elles n’étaient cultivées que pour leur beauté esthétique. Cette croyance a fini par être corrigée et, au 18e siècle, les tomates étaient couramment cuisinées et consommées. À l’époque, à Naples, en Italie, les habitants des quartiers pauvres ont commencé à mettre des tomates sur leurs pains plats, créant ainsi la pizza que nous connaissons aujourd’hui.

Comme vous l’avez sans doute deviné, cette nouvelle pizza de Naples est devenue célèbre, les touristes faisant un détour dans les quartiers pauvres pour goûter ce plat. Selon des documents historiques, en 1807, il y avait 54 pizzerias différentes à Naples.

L’une des variétés de pizza les plus traditionnelles, encore appréciée aujourd’hui, est la pizza Margherita. Si la véritable histoire de ce style est incertaine, on raconte qu’en 1889, le boulanger Raffaele Esposito a eu l’honneur de créer trois pizzas pour le roi d’Italie Umberto I et la reine Margherita de Savoie.

La Margherita en l’honneur de la reine d’Italie

L’histoire raconte que la reine a choisi sa pizza préférée comme celle qui représentait le mieux les couleurs du drapeau italien, le vert des feuilles de basilic, le blanc de la mozzarella et le rouge de la sauce tomate. Esposito et sa pizzeria ont déclaré cette combinaison la pizza Margherita en l’honneur de la reine. La pizzeria d’Esposito, qui s’appelait à l’époque « Pietro… e basta così », est toujours ouverte à ce jour sous le nouveau nom de « Pizzeria Brandi ».

Quant à savoir pourquoi Google a décidé de célébrer aujourd’hui la pizza en tant que plat traditionnel, le 6 décembre 2007, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit « L’art de fabriquer des pizzas napolitaines artisanales traditionnelles par les pizzaïolos napolitains » sur la liste représentative du Patrimoine immatériel de l’humanité.

Le Google Doodle d’aujourd’hui, en l’honneur de la riche histoire de la pizza, vous demande d’être le découpeur de pizza désigné. Au début, vous devez simplement trouver des moyens de couper chaque pizza en un nombre correct de parts, puis les choses se compliquent lorsqu’on vous demande de créer un nombre spécifique de parts qui ne contiennent que certains ingrédients.

Soyez bon découpeur !

Il y a 11 niveaux au total. Par expérience, les deux derniers niveaux sont extrêmement difficiles à réussir à 100 %, car leurs dessins sont (volontairement) difficiles à déchiffrer et à diviser pour obtenir les bons mélanges de garnitures.

Pizza Margherita Pizza Pepperoni Pizza Blanche Pizza Calabraise Pizza Muzzarella Pizza Hawaïenne Pizza Magyaros Pizza Teriyaki Mayonnaise Pizza Tom Yum Pizza Paneer Tikka Pizza Dessert

Si jamais vous avez envie de découper des pizzas après aujourd’hui, le jeu sera toujours disponible sur le blog Google Doodle.