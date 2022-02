Sony fait breveter une manette de PlayStation culte pour les smartphones

Il semble que Sony ne plaisantait pas lorsqu’elle a déclaré qu’elle allait renouveler son intérêt pour les jeux dans le domaine du mobile. En 2011, nous avons vu le smartphone Sony Xperia Play, un étrange dispositif avec un joypad et des boutons qui imitent la manette de la PlayStation.

Inutile de dire que les écrans des smartphones étaient alors beaucoup plus petits et de moins bonne qualité, et que les chipsets étaient plutôt lents pour les jeux 3D rapides. Avec les processeurs de 5 nm d’aujourd’hui et la révolution 3 nm/4 nm à venir, ainsi que les écrans mobiles HDR d’une résolution allant jusqu’à 4K, comme sur le dernier smartphone phare Xperia Pro-1 de Sony, il est peut-être temps de ressusciter l’expérience PlayStation sur les smartphones.

C’est en tout cas ce à quoi Sony a pu penser en brevetant une manette digne de la PlayStation destinée aux appareils mobiles. On y retrouve tous les boutons, les pads et les gâchettes que l’on connaît et que l’on aime de la véritable console, mais ne demandez pas de vibrations de type DualSense, car la représentation du brevet ressemble beaucoup au modèle éprouvé de la DualShock.

Il s’agit encore d’un brevet précoce et il est difficile de savoir si Sony travaille réellement sur un tel produit. Si la société finit par créer ce contrôleur, il fera partie d’une expansion majeure de Sony dans le domaine des jeux mobiles.

Jim Ryan, le PDG de Sony, a déclaré que la société explore actuellement le secteur des jeux mobiles. Il est fort probable que certaines des plus grandes franchises de PlayStation, telles que God of War et Gran Turismo, seront bientôt disponibles sur mobile.

Il semble que Sony se lance dans le jeu mobile

En octobre dernier, Sony a débauché Nicola Sebastiani, ancien responsable du contenu d’Apple Arcade, pour prendre la tête de la division mobile, avec pour mission de tirer parti de l’influence des jeux et de la reconnaissance de la marque dans ce domaine.

En outre, le responsable de la franchise PlayStation, Jim Ryan, a confirmé cette nouvelle orientation :