Une refonte majeure de l’UI/UX est prévue pour la future mise à jour de Windows 11

Microsoft travaillerait au lancement d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de Windows 11 qui pourraient bientôt être proposées au public. Parmi les fonctionnalités prévues figurent de nouveaux gestes, la prise en charge des dossiers d’applications dans le menu Démarrer, une nouvelle méthode d’accrochage des fenêtres pour permettre un multitâche plus fluide, et la prise en charge de nouveaux gestes pour améliorer l’expérience de Windows 11 sur les tablettes. Bien qu’une date de sortie spécifique ne soit pas encore connue, il est prévu que certaines de ces fonctionnalités pourraient arriver sur la prochaine version majeure de Windows, également connue sous le nom de Sun Valley 2, tandis que quelques améliorations pourraient faire partie de la mise à jour actuelle de Windows 11.

La société n’a confirmé aucune des fonctionnalités référencées, et le rapport des nouvelles fonctionnalités vient par le biais de la publication technologique WindowsCentral, qui a rapporté que la société prépare les fonctionnalités initialement pour une version bêta ciblant les testeurs Windows Insiders sur le Dev Channel. La publication a cité quelques contacts pour son rapport, notant qu’il a été dit que Microsoft avait passé la semaine précédente à travailler sur un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11. L’annonce de ces nouveaux changements fait suite à une récente version preview de Windows 11.

Avec sa feuille de route des fonctionnalités de Windows 11, il semble que Microsoft modifie une fois de plus son célèbre menu Démarrer. À l’instar du fonctionnement des dossiers sur le bureau, le nouveau menu Démarrer permettra bientôt de faire glisser les icônes des applications les unes sur les autres pour créer instantanément des dossiers. La prise en charge des dossiers dans le menu Démarrer pourrait contribuer à une meilleure organisation et réduire le désordre.

En plus d’un menu Démarrer mieux organisé, Microsoft travaille également sur une nouvelle expérience utilisateur avec le multitâche en apportant une nouvelle fonctionnalité de barre d’accrochage, qui permettra à diverses fenêtres de s’accrocher ensemble. Désormais, lorsqu’une fenêtre est déplacée sur l’écran, un menu Snap Bar apparaîtra en haut de l’écran avec d’autres fonctions. Bien que nous n’ayons pas vu cette fonctionnalité en action, d’après ce que l’on entend, elle correspond à ce qu’Apple a mis en œuvre dans la dernière version d’iPadOS sur la tablette iPad et à la mise as en œuvre du multitâche que Samsung a adoptée sur ses smartphones, ses appareils pliables et ses tablettes.

Pour les propriétaires de tablettes Windows, Microsoft travaillerait également sur la prise en charge de nouveaux gestes qui faciliteront l’utilisation de Windows 11 sur les tablettes. Bientôt, vous serez en mesure de glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l’écran pour révéler des éléments tels que la barre d’état système, les paramètres rapides et le menu Démarrer. Ces éléments pourraient potentiellement se cacher, de la même manière que les tablettes Android et iPad grand public lorsque les applications sont lancées, vous donnant une vue plein écran de ce que vous faites, et lorsque vous avez besoin du menu Démarrer à nouveau, par exemple, vous pouvez glisser vers le haut à partir du bas.

Faciliter l’utilisation de l’OS

La barre des tâches bénéficiera également d’un meilleur système de glisser-déposer. Comme pour les dossiers du menu Démarrer, vous pourrez bientôt glisser et déposer des fichiers et d’autres éléments sur les applications ouvertes. Vous pourrez par exemple faire glisser un fichier sur l’application Microsoft Word de la barre des tâches pour lancer ce document spécifique.

Il s’agit là de quelques-uns des changements les plus importants que Microsoft aurait prévus pour Windows 11, mais d’autres améliorations incluent l’épinglage de fichiers dans l’Explorateur de fichiers, des améliorations du paramètre de notification et des légendes en direct. En outre, Microsoft devrait également apporter une refonte visuelle aux anciennes barres de titre lors du travail avec les applications Win32.

Avec ce changement, les applications Win32 seront bientôt lancées avec une nouvelle barre de titre acrylique avec un effet de flou, remplaçant la barre de titre blanche plate. Cette fonctionnalité particulière, selon Windows Central, a déjà été brièvement présentée lors d’un récent livestream de Microsoft.

Les détails concernant le calendrier de la sortie ne sont pas encore connus, mais nous pouvons nous attendre à ce que beaucoup de ces changements fassent partie de la mise à jour Sun Valley 2 de Microsoft prévue pour plus tard cette année. Les changements originaux de la Sun Valley faisaient partie du déploiement initial de Windows 11. Certaines fonctionnalités plus petites, si les tests s’avèrent concluants, pourraient faire leurs débuts sur la version actuelle de Windows 11 en tant que future mise à jour dans les semaines à venir.