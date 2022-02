Apple dépose un brevet pour une protection d’iPad pouvant prendre différentes formes

Apple vient de se voir accorder un brevet pour ce qui pourrait bien être la couverture d’iPad la plus intéressante que nous ayons vue jusqu’à présent : une surface à motifs géométriques qui peut se transformer en un nombre multiple de formes. La Smart Cover et la Smart Folio actuels de l’iPad sont dotés d’un astucieux mécanisme de pliage et d’une fonction magnétique qui permet de les fixer et de les retirer rapidement et facilement, réveillant l’iPad lorsque la housse est soulevée et l’éteignant lorsqu’elle est remise en place. Le design de base est bon, mais pas parfait, et il n’a pas subi de changements majeurs depuis sa première présentation en 2011.

L’iPad lui-même est une technologie remarquable, qui rassemble toute la puissance d’un ordinateur portable dans une tablette fine et légère. Il y a un domaine dans lequel il manque des avancées, et c’est celui du support ergonomique. Si les fabricants d’accessoires tiers se sont attaqués au problème de l’utilisation prolongée de l’iPad sans douleur au bras, à la main ou au cou, Apple ne propose qu’un choix très limité de solutions. La Smart Cover, la Smart Folio et quelques-unes des housses de clavier d’Apple utilisent un design similaire. Le Magic Keyboard d’Apple se distingue comme étant le seul à permettre le réglage de l’angle de vue.

Apple pourrait enfin mettre à jour sa vieillissante protection pour iPad, ce qui pourrait la rendre beaucoup plus utile en tant que support. Ce nouveau concept, approuvé et publié cette semaine par l’Office des brevets et des marques des États-Unis, a été découvert par Patently Apple, qui a passé en revue tous les détails et les mises en œuvre possibles.

Comme vous pouvez le voir, toute la surface du design est divisée en formes géométriques en forme de triangle, qui ont toutes la capacité de se plier le long des bords. La principale fonction est que les utilisateurs peuvent potentiellement plier l’étui pour soutenir leur appareil afin de le regarder confortablement sous n’importe quel angle, dans n’importe quelle orientation.

Cependant, l’une des caractéristiques les plus intrigantes de l’invention d’Apple est que l’étui flexible pourrait faire plus que simplement servir de support le plus polyvalent qui soit. En outre, comme le décrit le brevet, l’accessoire « peut également devenir un système de stockage d’énergie supplémentaire qui ajoute une capacité d’énergie à [l’appareil électronique] en transférant au moins une partie de l’énergie électrique stockée dans les éléments structurels ». Ainsi, selon Apple, l’étui pourrait également être appelé « tapis de charge ».

Un simple brevet aujourd’hui

Toute personne intéressée par les descriptions plus approfondies de la housse pour iPad peut explorer le brevet, qui a été rendu public sur la base de données de l’USPTO.

Si Apple en fait quelque chose, on peut penser qu’un étui aussi pratique pourrait également faire son apparition sur l’iPhone. Après tout, qui n’apprécierait pas la liberté de façonner son étui de téléphone pour en faire un support pratique dans n’importe quelle orientation ? Non seulement cela semble incroyablement amusant à posséder, mais c’est aussi beaucoup plus pratique que de toujours chercher quelque chose sur lequel poser son appareil.

Cela dit, le fait que le brevet soit déposé ne garantit pas que le concept, aussi détaillé soit-il, verra nécessairement le jour un jour. Apple a breveté beaucoup plus de concepts, tant pour des appareils électroniques que pour des accessoires, qu’elle n’en a jamais produit. Mais on ne peut s’empêcher d’espérer que cet étui géométrique morphologique pour iPad arrive effectivement sur le marché.