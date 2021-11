ZTE pourrait défier Xiaomi et Motorola pour sortir le premier smartphone Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm a récemment confirmé qu’elle commençait à utiliser un nouveau système de dénomination pour ses processeurs. La puce Snapdragon 898, qui succède aux processeurs 888 et 888+ actuels, s’appellera en fait Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 8Gx Gen 1. Qualcomm affirme que les noms de ses nouvelles puces contiendront « un numéro de série et de génération à un chiffre ».

ZTE serait en concurrence avec Motorola et Xiaomi pour être le premier à proposer la nouvelle puce phare Snapdragon avec trois nouveaux smartphones . Selon une nouvelle fuite, ZTE cherche à fournir le nouveau processeur de pointe pour trois de ses prochains smartphones. Il s’agirait de la série Nubia, orientée vers les jeux vidéo. La fuite suggère que deux d’entre eux auront respectivement un numéro de modèle NX679J et NX709J.