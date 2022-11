by

by

Huawei et ZTE viennent de se retrouver sur la pire liste de blocage de la FCC

Huawei et ZTE viennent de se retrouver sur la pire liste de blocage de la FCC

Dans le cadre de la mesure la plus extrême prise à ce jour pour résoudre les problèmes de sécurité signalés sur les smartphones fabriqués en Chine, la FCC a officiellement interdit les smartphones Huawei et ZTE, ainsi que plusieurs autres marques. Ces appareils relèvent désormais du niveau le plus restrictif de la catégorisation de la FCC.

Le gouvernement américain a cité à plusieurs reprises des failles de sécurité dans les modèles de Huawei et de ZTE et, bien que les entreprises aient pris diverses mesures pour se conformer à la réglementation américaine — Huawei a même créé la société dérivée Honor pour accorder des licences pour ses smartphones à des tiers ayant moins de problèmes juridiques — ces efforts se sont avérés trop peu et trop tard.

Il est peu probable que les choses bougent davantage sur cette question, du moins à court terme. Bon nombre des éléments qui, selon les États-Unis, compromettent la sécurité sont requis par la loi chinoise, qui affirme le droit de l’État d’accéder aux données des appareils électroniques privés. Aux États-Unis, cette question s’est avérée plus délicate, et les portes dérobées de sécurité exigées par la Chine sont considérées comme compromettant à la fois la vie privée des individus et la sécurité nationale.

Comme je l’ai déjà signalé, le problème fondamental que la FCC et les forces de l’ordre américaines en général rencontrent avec les smartphones de Huawei, ZTE et d’autres fabricants chinois est une caractéristique de conception essentielle sur le marché chinois. Les smartphones chinois doivent être accessibles aux fonctionnaires du gouvernement chinois sur demande. Aux États-Unis, de multiples décisions de justice ont affirmé qu’un tel droit n’existe pas pour les forces de l’ordre américaines.

Dur !

Cela dit, la question n’est toujours pas tranchée. L’EFF a fait le point sur la situation, mais en octobre, il n’existe pas de norme juridique générale permettant de déterminer si les services de police ont le droit d’accéder aux données téléphoniques d’un Américain. Si elles ont ce droit, les données qu’elles collectent et les circonstances dans lesquelles elles le font ne sont toujours pas claires.

Il s’agit d’une question litigieuse — Apple a fait des allers-retours avec le FBI au sujet du décryptage de l’iPhone du tireur de San Bernadino, comme le rapporte le New York Times — qui n’est pas facile à résoudre. Pour l’instant, tout ce dont nous sommes sûrs, c’est que la FCC n’autorisera pas la vente sur le marché américain de smartphones conçus pour permettre un accès facile au gouvernement.