Samsung lance Expert Raw, une application pour les passionnés de photographie

En tant qu’acteur majeur du secteur, Samsung est l’une des entreprises qui produisent certains des meilleurs systèmes de caméras pour smartphones. Par conséquent, des appareils tels que la série Galaxy S se sont constitués un public de passionnés de photographie.

Toutefois, ces derniers sont habitués à avoir un meilleur contrôle sur les paramètres de l’appareil photo, ce qui leur permet d’obtenir le résultat exact qu’ils souhaitent obtenir d’une photo. La possibilité de prendre des photos au format RAW est un exemple de cette caractéristique essentielle.

Le format RAW fournit la plus grande quantité d’informations qu’un capteur d’appareil photo peut capturer. Plus il y a d’informations, plus le photographe dispose de flexibilité au stade du post-traitement. Ainsi, en réponse aux demandes des passionnés de photographie, Samsung a publié une version bêta d’une toute nouvelle application appelée Expert Raw.

L’application d’appareil photo originale fournie avec les smartphones Samsung est très polyvalente en soi, surtout au niveau des fleurons. Cependant, Expert Raw offre encore plus d’options que cela sous la forme d’un RAW linéaire DNG 16 bits pour les quatre capteurs photo : grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif et périscope.

En outre, Expert Raw prend en charge le HDR et le JPEG sans perte. L’application comprend également des commandes en mode pro telles que la vitesse d’obturation, l’exposition, la mise au point manuelle, l’ISO et l’histogramme. Vous avez même la possibilité d’exporter des profils RAW vers le logiciel de retouche photo Lightroom d’Adobe. Un modérateur de la communauté Samsung a déclaré que grâce à toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, les clichés RAW auront des détails et une gamme dynamique améliorés.

Uniquement pour le Galaxy Z Fold 3 et Android 12 pour le moment

Pour l’instant, l’application Expert Raw ne fonctionnera que sur le Galaxy S21 Ultra et Android 12. Si vous possédez un S21 Ultra, vous pouvez la télécharger sur la boutique Samsung. Quant à savoir si elle sera disponible sur d’autres smartphones, le modérateur de la communauté a également déclaré que l’application sera disponible sur le Galaxy S21+ et la Galaxy Tab S5E.

Cependant, les choses sont un peu plus incertaines pour les modèles plus anciens. Selon le modérateur, Samsung est en train de revoir l’application pour les modèles plus anciens et moins puissants. Ce serait bien si nous voyions cette application devenir disponible pour la série Galaxy S20, par exemple. Si ce n’est pas le cas, il est au moins possible que le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy S21 standard l’obtiennent.