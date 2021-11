Qualcomm confirmerait les changements de nom des puces Snapdragon

Selon Android Authority, Qualcomm a confirmé aujourd’hui une partie d’une rumeur transmise la semaine dernière et donnera de nouveaux noms à sa gamme de chipsets Snapdragon. Un message publié sur Weibo par l’informateur Digital Chat Station indique qu’au lieu que sa prochaine puce phare soit appelée Snapdragon 898 de Qualcomm, le processeur serait nommé Snapdragon 8 Gen1. Bien que nous ne sachions pas exactement quels seront les nouveaux noms, la société affirme qu’ils seront plus courts et plus simples.

À cette fin, le nom de la société sera retiré du titre officiel des puces. Ainsi, au lieu de s’appeler Qualcomm Snapdragon 8 gen1, la puce phare pourrait être désignée comme le Snapdragon 8 gen1. Qualcomm affirme qu’elle va supprimer le système de numérotation à trois chiffres et utiliser un seul chiffre à la place.

Qualcomm a également ajouté que la série « 8″ restera le modèle phare actuel, ce qui laisse penser que le nom Snapdragon 8 Gen1 est une forte possibilité.

Qualcomm aurait testé deux systèmes de dénomination différents auprès de plus de 2 000 clients. Le nouveau système de dénomination pourrait être annoncé la semaine prochaine, lorsque Qualcomm est censé dévoiler la prochaine série de puces 800. Ce qui n’est pas clair, c’est la manière dont Qualcomm va désigner plusieurs puces de la même série, comme le Snapdragon 888 et le Snapdragon 870.

Snapdragon 8 Gen1, Snapdragon 8 Gen2, etc.

En spéculant, cela pourrait être là où le numéro de génération entre en jeu. Par exemple, le Snapdragon 8 Gen1 pourrait être le nom du chipset phare de la série 8, tandis qu’un autre composant de la série 8, légèrement moins puissant, pourrait être le Snapdragon 8 Gen2.

Le nom Snapdragon a été utilisé pour la première fois par Qualcomm en 2007 avec le Snapdragon S1. Il s’agissait du premier processeur mobile cadencé à 1 GHz et fabriqué à l’aide du nœud de processus de 65 nm (comme nous avons fait du chemin depuis…).