Twitter pourrait bientôt lancer les réactions et les votes négatifs sur les tweets

Twitter pourrait bientôt commencer à offrir un ensemble de différentes façons de répondre aux tweets, sur la base d’un code caché repéré dans la version iOS de l’application — la capacité longtemps évoquée de réagir avec des emojis et des pouces vers le bas semble maintenant plus proche que jamais du lancement.

C’est ce qu’affirme @nima_owji relayé par 9to5Mac, qui a effectué des recherches dans le code de l’application Twitter. Ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles pour les utilisateurs, mais il semble que l’application en prépare le terrain.

Les rumeurs concernant l’arrivée de réactions sur Twitter circulent depuis des mois maintenant. Lorsqu’elles apparaîtront, elles devraient fonctionner de manière analogue à la fonction équivalente sur Facebook : vous pourrez ajouter un visage pensif, un visage triste, un visage rieur, des mains qui applaudissent ou un cœur à tout tweet que vous rencontrerez sur la plateforme.

Quant à la fonction de vote négatif, c’est une autre chose dont nous avons déjà entendu parler, cette fois par des canaux officiels. Une plus grande partie du code de l’application Twitter étant désormais adaptée à la prise en charge des votes négatifs, il semblerait qu’elle soit bientôt déployée à plus grande échelle.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, il semble que Twitter va utiliser les notes négatives pour filtrer les réponses abusives et les spams. L’auteur d’un tweet qui reçoit une note négative n’en sera pas informé, et les notes négatives n’apparaîtront pas publiquement sur la timeline, mais il sera possible de masquer les tweets et les réponses qui ont été marqués de cette manière.

#Twitter is now able to store the data about your downvotes which means it’s coming! I guess they’ll use these data in order to make the “Sort” feature work.

Also, they’ve changed its position. pic.twitter.com/21G3SdsU2i

— Nima Owji (@nima_owji) November 23, 2021