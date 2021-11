Archos lancera en 2022 quatre gadgets véritablement sans fil

La recharge sans fil est devenue monnaie courante ces dernières années, mais pour l’essentiel, cela signifie que vous pouvez charger certains smartphones, smartwatches ou écouteurs en les plaçant soigneusement sur un tapis ou un support de charge et en les laissant là. Vous n’avez peut-être pas besoin de brancher un câble de charge chaque fois que vous voulez recharger la batterie, mais vos appareils sont toujours physiquement liés à un chargeur.

Le fabricant français d’appareils Archos et la société Ossia spécialisée dans la recharge sans fil ont annoncé leur intention de lancer au moins 4 nouveaux produits en 2022, qui prendront en charge la recharge sans fil sur de plus longues distances. Il suffira d’amener vos gadgets à portée d’un chargeur compatible pour que la batterie commence à se recharger, que le gadget soit dans votre poche, à votre poignet ou posée sur une table ou un comptoir.

Ossia est l’une des nombreuses entreprises qui ont développé la technologie de recharge sans fil à distance, qui permet de recharger la batterie sans contact physique ou même sans visibilité directe. Au lieu de cela, le système Cota Real Wireless Power de la société utilise la radiofréquence (RF) pour fournir de l’énergie, mais cela signifie qu’il ne fonctionne qu’avec des appareils dotés d’un récepteur RF intégré.

Cela exclut la plupart des smartphones et d’autres gadgets existants qui utilisent la norme de recharge sans fil Qi. Une solution de rechange consisterait à utiliser un étui de smartphone de rechange prenant en charge la recharge Cota. Mais l’autre solution consiste à intégrer la prise en charge de la recharge Cota directement dans le matériel.

C’est ce que Archos prévoit de faire.

Quatre premiers produits lancés

Les quatre premiers appareils compatibles avec Cota seront les suivants :

Smart Health Watch avec des fonctions de suivi de l’indice de masse corporelle, du podomètre, de l’ECG, de la pression artérielle et de la qualité du sommeil, sans avoir besoin d’un câble de charge

Un tracker Bluetooth Smart Tracker qui peut être utilisé pour localiser des clés, des colliers d’animaux ou tout autre objet auquel il est attaché

Une station de température et de qualité de l’air qui peut détecter et afficher les conditions ambiantes dans n’importe quelle pièce de votre maison

Une caméra sans fil d’intérieur qui peut être placée sans câbles d’alimentation

Archos et Ossia prévoient de présenter les produits à venir lors du Consumer Electronics Show 2022 en janvier et de les commercialiser plus tard dans l’année. Selon un communiqué de presse, ces appareils alimentés par batterie ne devraient jamais avoir à être branchés. Il convient de noter que tous ces gadgets sont des appareils de faible puissance qui consomment probablement moins d’énergie qu’un ordinateur portable. Il faudra sans doute attendre un certain temps avant que les gadgets de plus grande taille soient vraiment sans fil.

Archos fabrique également des smartphones et des tablettes, mais jusqu’à présent, il n’est pas prévu officiellement d’en lancer un qui prenne en charge la technologie de recharge sans fil Cota d’Ossia.