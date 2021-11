Les smartphones pliables de Huawei et OPPO seront lancés juste avant la fin de l’année 2021

Les smartphones pliables de Huawei et OPPO vont être lancées séparément juste avant la fin de l’année 2021, selon les récentes révélations d’une célèbre source. Au moment où les consommateurs de smartphones pensaient que tous les lancements de smartphones les plus chauds en 2021 ont eu lieu avec la sortie de l’iPhone 13 et des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, une source affirme qu’il y a plus à venir.

Bien qu’il soit à noter que Xiaomi doit également sortir le premier smartphone à porter la puce Qualcomm de 4 nm avant la fin de 2021, Huawei et OPPO seraient en train de préparer la sortie de leurs smartphones pliables à la dernière minute également.

Il s’avère que les grands fabricants de smartphones chinois, Huawei, Xiaomi et OPPO, devraient lancer des smartphones de niveau phare pendant la période des fêtes de fin d’année.

Selon le rapport de TechNave, Ice Universe a précédemment indiqué qu’un « puissant constructeur » était sur le point d’entrer sur le marché émergent des smartphones pliables. Peu de temps après avoir fait allusion à un smartphone pliable à venir, un autre analyste et célèbre informateur, Ross Young, a divulgué des détails supplémentaires à ce sujet. Il a confirmé que Huawei et OPPO s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché des smartphones pliables juste avant l’arrivée de la nouvelle année.

En plus de cela, Ross Young a également révélé que le fabricant chinois, Huawei, est également prêt à sortir une version à clapet d’un smartphone pliable à clapet — une version analogue au Galaxy Flip 3, selon l’article de Android Headlines.

Le premier téléphone pliable de OPPO

D’autre part, le célèbre analyste a prédit que OPPO sortirait un appareil pliable analogue au Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Android Headlines a ajouté dans le même rapport que si l’on en croit la fuite, le futur smartphone pliable de OPPO sera le tout premier du fabricant chinois.

De son côté, Huawei a déjà sorti deux générations d’un smartphone pliable, le Huawei Mate X en 2019, suivi du Huawei Mate X2 l’année dernière. Cela dit, le géant technologique chinois n’a pas encore présenté son smartphone pliable pour cette année.

En outre, TechNave a noté dans le même rapport que les deux sources ont eu l’habitude de prédire avec précision les technologies à venir. Cela dit, nous verrons probablement ces nouveaux smartphones pliables dans un proche avenir. Toutefois, il convient de mentionner que les deux fabricants chinois n’ont pas encore annoncé de tels appareils. En tant que tel, prenez ces fuites avec des pincettes pour éviter toute déception. Quoi qu’il en soit, l’année 2021 se termine bientôt.