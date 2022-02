Un drone Apple pourrait être en préparation après le dépôt de demandes de brevets

La publication note que, malgré tout, il s’agirait d’une catégorie de produits assez logique à explorer pour Apple . Cela est dû au fait que les iPhone et les Mac d’Apple sont principalement axés sur la photographie et la vidéographie.

L’article de 9to5mac inclut toujours un avertissement notant que certains brevets d’Apple qui ont été pour un certain nombre de produits différents pourraient encore ne pas arriver sur le marché. Il est précisé que la société dit souvent non, alors qu’elle ne dit que rarement oui.