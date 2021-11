Xiaomi pourrait lancer son propre programme d’auto-réparation après Apple

Apple a finalement introduit un programme Self Service Repair le 17 novembre dernier, qui permet aux utilisateurs de réparer leurs propres appareils en utilisant des pièces, des outils et des manuels d’origine Apple. Après des années de batailles juridiques, il semble que Xiaomi veuille également s’associer à cette initiative pour offrir aux utilisateurs un moyen supplémentaire et plus convivial de réparer leurs appareils.

Xiaomi a publié une image sur Twitter, expliquant à ses utilisateurs à quel point elle se soucie de l’expérience des utilisateurs et comment elle vise à devenir une entreprise meilleure et plus conviviale. L’image suggère que Xiaomi veut offrir de meilleurs services, et une meilleure réparabilité, comme des outils, des manuels et des pièces, bien qu’elle ne le mentionne pas explicitement.

Au lieu de cela, la firme lâche un « Stay Tuned », ce qui suggère qu’elle a plus à annoncer dans les prochains jours et semaines.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

For us, it’s always been about 𝗬𝗼𝘂

It’s been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.

We’ve always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.

And now, we’re taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲. Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q —Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021

On ne sait pas exactement à quoi Xiaomi fait référence, puisque le tweet lui-même est très vague et ne nous offre aucun détail sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Puisque le tweet lui-même provient de Xiaomi India, nous nous attendons à ce que Xiaomi fasse des tests en Inde en premier, peut-être un nouveau programme de service de réparation, bien que ce soit entièrement une spéculation à ce jour.

Encore beaucoup de questions

Xiaomi est connu pour emprunter et copier carrément certains designs d’autres fabricants, et offrir davantage de services de réparation serait certainement un ajout bienvenu, car cela offrirait plus de liberté et d’options aux clients pour réparer leurs appareils. Il est également possible que Xiaomi veuille simplement regrouper certains services dans une seule application, ou simplifier ses forfaits pour les rendre plus facilement accessibles aux nouveaux utilisateurs qui rejoignent la plateforme.

Quoi que Xiaomi ait l’intention de faire, ses services recevront une certaine forme de mise à niveau dans un proche avenir, et j’espère que cela les rendra plus simples et plus accessibles à un plus grand nombre de ses utilisateurs. Il reste à voir si l’un de ces changements se fera sentir en dehors de l’Inde, dans d’autres régions.