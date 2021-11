Le Fairphone 2 de 2015 sera officiellement équipé d’Android 10

De même que l’ensemble d’un smartphone comprend à la fois le matériel et le logiciel, le fait de conserver un smartphone aussi longtemps que possible exige également que les deux parties continuent de fonctionner. La promesse de Fairphone d’offrir un smartphone durable et presque immortel serait un peu courte si l’entreprise cessait d’envoyer des mises à jour tout en continuant à soutenir les composants du téléphone. Dans la lignée de cette mission, la société basée aux Pays-Bas fait la grande annonce que son Fairphone 2, vieux de six ans, recevra bientôt Android 10, ce qu’aucun autre fabricant de smartphones n’a été capable de faire.

2015 semble presque antique par rapport aux normes des smartphones, même si c’était seulement il y a 6 ans. Cela devient encore plus évident lorsque vous lisez la fiche technique du Fairphone 2, qui mentionne un Snapdragon 801, 2 Go de RAM et une caméra principale de 12 mégapixels. Il a également été lancé avec Android 5.1 Lollipop, qui est définitivement préhistorique dans l’histoire d’Android maintenant.

Our 6-yr-old Fairphone 2 is being upgraded to Android 10. That’s 7 years of software support! An industry first for an Android device! 🙌 Together with the open source community we built the operating system. Proving it is possible to put sustainability at the heart of tech. 🌿 pic.twitter.com/TuUjJWTi5J — Fairphone (@Fairphone) November 23, 2021

Mais, c’est exactement le genre de téléphone qui mettrait à l’épreuve la promesse de Fairphone de proposer un smartphone durable et pérenne. L’entreprise continue de vendre des pièces de rechange pour le téléphone, notamment l’écran, les modules de caméra et la batterie. Aujourd’hui, elle révèle fièrement qu’elle continue ce même soutien pour le logiciel du Fairphone 2, malgré les difficultés qu’elle a rencontrées avec la mise à jour Android 9 plus tôt cette année.

Selon Fairphone, elle a tiré les leçons de son passé et a également demandé l’aide de ses fans pour améliorer son processus. Au lieu du voyage de 18 mois qu’elle a traversé entre Android 7.1 Nougat et Android 9 Pie, il ne lui a fallu que dix mois cette fois-ci.

C’est grâce à l’aide de sa communauté ainsi que des développeurs bénévoles travaillant sur les parties open source d’Android pendant cette période.

La concurrence devrait s’en inspirer

C’est certainement un accomplissement dont Fairphone peut être fier et quelque chose que les constructeurs devraient aspirer à imiter. Certes, l’entreprise n’a qu’un nombre relativement faible de téléphones à supporter, mais la nature modulaire de ces smartphones complique également le processus de support logiciel. Fairphone est également une société beaucoup plus petite avec moins de ressources à consacrer aux mises à jour logicielles, ce n’est donc pas un mince exploit qu’elle soit en mesure d’offrir Android 10 aux propriétaires du Fairphone 2.

Le test bêta pour cette mise à jour commence cette semaine, et Fairphone prévoit que la version stable sera disponible au début de l’année 2022. Le test bêta d’Android 11 pour le Fairphone 3 commence également cette semaine. Même si c’est un peu tard, il est encourageant de voir que Fairphone est capable de fournir un support logiciel aussi long, et cela pourrait devenir encore plus rapide au fur et à mesure qu’elle accumule de l’expérience, des connaissances et des outils pour déployer des mises à jour Android plus rapidement.