Le Snapdragon 8 Gen1 sera le nom de la prochaine puce Qualcomm

Il y a quelques jours, un rapport a été publié en suggérant que Qualcomm allait changer le nom de son chipset phare. Maintenant, avant l’événement Snapdragon Summit de la société, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, Qualcomm a confirmé que la prochaine génération de chipset phare sera appelée « Snapdragon 8 Gen1 ». En outre, la société a également annoncé qu’elle avait séparé les marques Qualcomm et Snapdragon.

Dans un article de blog officiel, Qualcomm a annoncé de grands changements concernant sa marque et le nom des puces Snapdragon. Tout d’abord, la société a annoncé qu’il y a maintenant plus de 2 milliards d’appareils équipés de Snapdragon sur cette planète. De plus, la société a également annoncé que sa communauté compte désormais plus de 3,5 millions de fans de Snapdragon Insider.

Dans son blog, l’entreprise indique également qu’elle continue « d’anticiper » la croissance de toutes ses plateformes et qu’elle estime « qu’il est temps de réfléchir aux mesures audacieuses prises pour faire de Snapdragon une marque technologique multi-catégories de premier plan et de préparer la suite ». Avec cela, la société a déclaré qu’elle « simplifie » et « rationalise » sa marque, et maintenant Qualcomm et Snapdragon sont des marques distinctes. L’entreprise affirme que Snapdragon sera une marque de produit autonome « avec des liens spécifiques avec la marque Qualcomm, le cas échéant ».

En outre, après la confirmation de la séparation de Qualcomm et Snapdragon en deux marques, la société a déclaré qu’elle mettait également en place une « structure de dénomination simplifiée » et « cohérente » pour ses plateformes. Qualcomm précise que les noms des prochaines plateformes comporteront « un numéro de série et de génération à un chiffre », à commencer par la toute nouvelle plateforme phare Snapdragon série 8.

En d’autres termes, Qualcomm a confirmé que la prochaine génération de son chipset phare ne s’appellera pas Snapdragon 898 ou 895. Au lieu de cela, la société le nommera « Snapdragon 8 Gen1 », les générations suivantes étant appelées « Snapdragon 8 Gen2 », et ainsi de suite. La société n’a rien dit au sujet des puces de ses séries 400, 600 et 700, il sera donc intéressant de voir ce qui se passera avec les puces du marché Android d’entrée et de milieu de gamme.

La suppression de l’appellation 5G

Heureusement, Qualcomm a annoncé aujourd’hui un autre changement : la suppression de l’appellation « 5G » pour ses puces. À partir de maintenant, l’entreprise ne lancera que des appareils capables de fonctionner en 5G et elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’énoncer l’évidence. L’entreprise affirme que « dans l’avenir, avec les plateformes connectées Snapdragon, la 5G sera une évidence. »

Enfin, Qualcomm a également annoncé que des changements allaient également être apportés à son emblématique « boule de feu ». L’entreprise indique qu’elle va acquérir une nouvelle « proéminence et se manifester » dans de nouveaux actifs visuels et d’autres exécutions créatives. De nouvelles couleurs représentatives sont également introduites, à savoir Midnight, Gunmetal, Nickel, Snapdragon Red et Gold. Toutefois, l’entreprise précise que la couleur Gold ne sera plus utilisée que pour représenter les produits haut de gamme.

Une annonce le 30 novembre

Selon l’article de blog, Qualcomm organisera son événement Snapdragon Summit le 30 novembre 2021, où elle annoncera plus de détails sur le chipset Snapdragon 8 Gen1. Il sera intéressant de voir où Qualcomm se dirige, car MediaTek a amélioré son jeu dans le domaine des puces avec le lancement de la puce Dimensity 9000.