Xiaomi dévoilera les Xiaomi 15, 15 Pro et son système HyperOS 2.0 le 29 octobre

Xiaomi a officiellement confirmé qu’elle dévoilera les smartphones phares Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro lors d’un événement en Chine le 29 octobre. En plus de ces modèles, Xiaomi présentera également le Xiaomi SU7 Ultra.

Lors de l’événement consacré au Snapdragon 8 Elite, Xiaomi a confirmé que la série Xiaomi 15 serait la première au monde à utiliser ce nouveau chipset, soulignant son engagement à offrir les meilleures performances du marché. Alors que plusieurs marques ont confirmé des smartphones équipés de cette puce, tous les regards étaient tournés vers Xiaomi, dont on disait depuis longtemps qu’il serait le premier à la commercialiser.

Fidèle à la rumeur, Xiaomi a officiellement annoncé le lancement de sa série Xiaomi 15.

Toutefois, l’avance de Xiaomi pourrait être de courte durée. Honor dévoilera sa série Magic 7 et iQOO son iQOO 13 le 30 octobre. De même, OnePlus dévoilera le OnePlus 13 le 31 octobre, et le GT 7 Pro de Realme fera ses débuts le 4 novembre en Chine. Asus et Nubia ont également confirmé la sortie de smartphones de jeu équipés de la même puce.

Les fuites suggèrent que le Xiaomi 15 standard conservera un design compact avec un écran AMOLED plat de 6,36 pouces. Son homologue Pro devrait être doté d’un écran incurvé de 6,78 pouces, d’une fréquence de 120 Hz et de fonctions avancées telles que Dolby Vision. Poursuivant son partenariat avec Leica, Xiaomi devrait équiper le 15 Pro d’un système à triple caméra comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif à zoom optique 5x et un capteur ultra-large. Les deux modèles devraient également bénéficier d’une meilleure autonomie, avec une capacité supérieure à 5 000 mAh et la prise en charge de la recharge rapide avec et sans fil. La durabilité devrait être renforcée par un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Xiaomi HyperOS 2.0 : Révolution logicielle pour la série Xiaomi 15

Xiaomi introduira également le tout nouveau Xiaomi HyperOS 2.0, un système d’exploitation innovant conçu pour transformer l’expérience utilisateur. Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, a expliqué que trois innovations technologiques clés sous-tendent HyperOS 2.0 :

HyperCore : Cœur du système, apportant une expérience de base fluide et performante.

HyperConnect : Architecture de connexion intelligente qui atomise les capacités des appareils et les transforme en écosystèmes intelligents.

HyperAI : Sous-système d’intelligence artificielle qui intègre le modèle de cloud-edge de Xiaomi, renforçant les capacités d’IA du niveau applicatif au niveau du système.

Des avancées technologiques remarquables

Xiaomi a constitué une équipe spéciale de plus de 3 000 ingénieurs pour développer et tester HyperOS 2.0, intégrant matériel, logiciel, tests et marketing. Le processus a couvert 305 projets spécifiques et 52 innovations technologiques de pointe, avec plus de 200 brevets déposés. L’objectif de ces avancées est d’améliorer l’expérience utilisateur avec des applications qui démarrent rapidement, des interfaces fluides et une consommation d’énergie réduite, notamment lors des sessions de jeu.

HyperConnect et HyperAI : Vers un écosystème d’IA complet

La technologie HyperConnect de Xiaomi atomise les capacités des appareils pour transformer les capacités uniques en un véritable écosystème interconnecté. Avec HyperAI, Xiaomi intègre une infrastructure complète d’IA à travers son système, combinant calcul privé et modèle edge-cloud. Cette infrastructure est conçue pour permettre à l’IA d’interagir de manière fluide avec tous les appareils de l’écosystème Xiaomi, depuis la couche applicative jusqu’à la couche système.

Prototypage des produits IA : Simplifier les interactions

Dans sa phase de prototype, Xiaomi a travaillé sur des produits AI Agent qui utilisent des capacités multimodales pour simplifier les interactions des utilisateurs avec leurs nombreux appareils connectés. Ces innovations visent à automatiser les petites tâches quotidiennes, apportant des solutions pratiques sans se concentrer uniquement sur des concepts de marketing éphémères.

Avec l’arrivée imminente des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que l’introduction du Xiaomi HyperOS 2.0, Xiaomi se positionne à la pointe de l’innovation technologique. La combinaison de Snapdragon 8 Elite, d’une architecture d’IA avancée, et d’un écosystème interconnecté renforce l’engagement de Xiaomi à proposer des appareils puissants et des expériences utilisateur améliorées.