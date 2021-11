Apple vous vendra des pièces détachées d’iPhone pour réparer votre propre smartphone à la maison

Apple n’a toujours pas réussi à faciliter les réparations artisanales de son matériel, insistant généralement pour que vous vous rendiez dans un Apple Store ou un atelier de réparation agréé.

Mais à partir de l’année prochaine, Apple prévoit de commencer à offrir des outils, des pièces et de la documentation aux clients qui souhaitent réparer leur matériel à domicile. Le nouveau Self Service Repair d’Apple sera lancé aux États-Unis début 2022 avant d’être étendu à d’autres pays plus tard dans l’année.

Au lancement, Apple indique que le programme offrira des ressources de réparation pour les smartphones des séries iPhone 12 et iPhone 13, avant de s’étendre aux Mac équipés de processeurs Apple M1 à l’avenir.

Apple recommande toujours à la plupart des personnes cherchant à réparer un matériel cassé de s’adresser à un technicien agréé, mais la société indique que son nouveau programme rendra les manuels de réparation disponibles en ligne et qu’après les avoir examinés, les clients pourront acheter les pièces de rechange et les outils nécessaires dans une nouvelle boutique en ligne de réparation en libre-service.

Apple indique qu’elle « se concentrera dans un premier temps sur les modules les plus couramment réparés », notamment les écrans, les batteries et les caméras de l’iPhone. Mais, la société prévoit de proposer d’autres pièces de rechange à partir de 2022. Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple (COO), déclare : « En facilitant l’accès aux pièces d’origine Apple, nous offrons à nos clients un choix encore plus large en cas de réparation. Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de centres de service ayant accès aux pièces d’origine Apple, aux outils et à la formation, et maintenant nous offrons une option à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations ».

iFixit note que c’est « une avancée majeure »

Les gens d’iFixit, un atelier de réparation en ligne qui est l’une des nombreuses organisations qui militent pour des lois sur le droit à la réparation, estiment que l’annonce d’Apple constitue une avancée majeure, car elle va à l’encontre des affirmations antérieures d’Apple selon lesquelles il serait dangereux de permettre aux clients de réparer leur propre matériel.

Mais il s’agit encore d’une étape limitée. Apple exige toujours que les clients achètent des pièces officielles dans sa boutique et ne permet pas de réutiliser l’écran, la batterie ou d’autres composants d’un autre smartphone pour les réparer. Et bien qu’il ne soit pas clair si les clients devront payer les mêmes prix pour les pièces de rechange et les outils que les ateliers de réparation indépendants, iFixit note qu’Apple a la réputation de faire payer ces pièces très cher — un écran d’iPhone 12, par exemple, coûte 270 euros aux professionnels de la réparation indépendants (le même prix qu’Apple facture pour remplacer un écran pour un appareil hors garantie, ce qui signifie que, dans la plupart des cas, il sera moins cher pour un client de demander à Apple de remplacer l’écran).