OnePlus fait breveter un concept de smartphones/tablettes pliable à trois volets

Au cours des dernières semaines, OnePlus s’est inspirée de Samsung. Entre les louanges accidentelles du stylet S Pen de la série Galaxy Note 20 et l’utilisation d’une disposition de la caméra analogue à celle du Galaxy S22 Ultra pour sa prochaine série OnePlus 10, le constructeur chinois ne semble pas pouvoir se passer de Samsung et s’apprête à concurrencer le géant sud-coréen sur son marché de prédilection : le smartphone pliable.

OnePlus a fait quelques concepts par le passé, et le plus remarquable est peut-être son concept de smartphone à caméra arrière qui disparaît. Un nouveau brevet a fait surface sur la toile, qui montre un mécanisme unique de pliage en trois qui permet au smartphone ou tablette de se tenir dans des angles multiples.

Les informations sur le brevet et les rendus d’aujourd’hui proviennent de LetsGoDigital, qui a partagé ses découvertes plus tôt dans la semaine. Le brevet montre un mécanisme de charnière qui permet à plusieurs écrans de se plier et de se déplier, étendant la surface d’affichage. Le brevet ne révèle aucune dimension de l’appareil, mais il est clair que les trois écrans semblent identiques, et la charnière de droite semble être plus grande que celle de gauche. Tout cela fonctionnerait probablement avec une touche coulissante (pour déclencher), et serait maintenu fermement ensemble, lorsqu’il est plié, avec des aimants.

Les rendus du concept ont été réalisés par Technizo Concept, qui a créé quelques images visuellement étonnantes de ce à quoi le produit pourrait ressembler dans la vie réelle. Le concept lui-même n’est pas nouveau, et nous avons vu OPPO, TCL, et même Samsung expérimenter de tels designs, bien qu’il ne soit pas encore arrivé sur le marché, car personne n’en a officiellement présenté un au public.

Samsung et même LG ont montré leurs appareils triplement pliables par le passé, mais il s’agissait surtout de concepts dans le passé lors de salons professionnels tels que le CES.

Le combat avec Samsung

On ne sait pas actuellement quand l’une de ces entreprises révélera et publiera publiquement un tel appareil, mais il est intéressant de voir OnePlus expérimenter et breveter de telles idées. La nouvelle intégration de OPPO pourrait aider la société à essayer des choses qu’elle n’a jamais faites auparavant.

Contrairement à OnePlus, Samsung dispose déjà d’un prototype fonctionnel de sa tablette triplement pliable. Un coup d’œil rapide à son logiciel nous indique que Samsung travaille dessus depuis un certain temps. Par conséquent, nous pouvons raisonnablement conclure que la tablette triplement pliable de Samsung sera sur le marché bien avant OnePlus, même si sa société sœur OPPO pourrait la devancer.