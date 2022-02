Microsoft travaille désormais sur ... une souris pliable

by

Microsoft a lancé de nombreux nouveaux produits dans des catégories variées, allant du nouveau système d’exploitation Windows 11 au nouveau Surface Laptop SE axé sur le marché de l’éducation. Il y a quelques jours, un brevet suggère que le géant de Redmond travaille sur un nouveau périphérique de saisie, en particulier une souris, qui se plie physiquement pour devenir plus compacte et plus facile à transporter.

Ainsi, au lieu de sauter sur le marché des écrans pliables comme beaucoup d’autres entreprises, Microsoft prévoit d’introduire une toute nouvelle catégorie de périphériques informatiques sur le marché — les accessoires pliables.

Le brevet a récemment été repéré par le site Web allemand WindowsUnited, et il présente une souris d’ordinateur avec, ce que Microsoft appelle, un « châssis déformable » qui peut physiquement se plier. Il n’y a pas de charnières visibles sur le dispositif, et selon Microsoft, il sera capable de se plier pour devenir un accessoire compact et facile à transporter.

La société a fourni plusieurs dessins conceptuels dans le brevet qui montre comment le produit final pourrait ressembler à l’avenir. Vous pouvez en découvrir quelques-uns ci-dessous.

En outre, le brevet mentionne que la souris pourrait comporter une « coque extensible » placée sur le dessus du châssis déformable. De plus, elle comprendrait également un composant interne « configuré pour communiquer sans fil les données d’entrée tactile et de suivi de mouvement au dispositif informatique ». Il s’agira donc d’une souris sans fil capable de transmettre des données de saisie et de suivi de mouvement par Bluetooth.

Rendre les souris moins encombrantes

Maintenant, quelle est l’utilité d’une telle souris pliable, vous demandez-vous ? Eh bien, Microsoft affirme que les souris d’ordinateur actuelles sont « trop encombrantes », et donc « peu pratiques à transporter avec les appareils informatiques portables ». Même les souris compactes et faciles à transporter disponibles sur le marché « n’ont pas une conception ergonomique et peuvent être inconfortables à utiliser », écrit Microsoft dans son brevet.

Ainsi, avec la souris pliable de Microsoft, les utilisateurs pourront plier le périphérique pour le rendre deux fois plus petit que sa taille initiale. Cela leur permettra de le transporter facilement dans leur sac à dos ou même dans leur poche. Cependant, il n’y a aucune confirmation de la date à laquelle Microsoft lancera l’accessoire sur le marché, car il s’agit simplement d’un brevet à ce jour. En fait, nous ne sommes même pas sûrs que Microsoft envisage de lancer cet appareil.