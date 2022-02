Les futurs MacBook pourraient intégrer une souris amovible dans le clavier

Cependant, il est beaucoup trop tôt pour dire si c’est le cas avec la « Deployable Key Mouse », nous devrons donc voir si les MacBook dans deux ou trois ans déploient cette nouvelle fonctionnalité. Disposer d’une souris portable intégrée au clavier serait sans aucun doute une fonctionnalité intéressante un ordinateur portable destiné à une utilisation professionnelle et c’est certainement une fonctionnalité qui poussera les éventuels acheteurs à un MacBook plus récent à l’avenir.

Dans l’application, Apple décrit brièvement l’histoire de la souris et les nombreuses applications de sa saisie de précision. Cependant, Apple suggère également que les utilisateurs sont « accablés » de devoir transporter à la fois un ordinateur et une souris. C’est pourquoi Apple a développé cette solution pour combiner la souris avec le clavier lui-même . Tout cela est très efficace et pratique selon le raisonnement d’Apple.

« La touche amovible peut avoir un capteur de position, dans lequel, dans la première configuration, la structure de touche amovible est utilisable pour fournir une entrée de frappe basée sur des touches, et, dans la seconde configuration, la structure de touche amovible est utilisable comme un dispositif de pointage d’ordinateur en utilisant le capteur de position. La structure de touches amovible peut donc permettre une confortable entrée par pointeur, portable et précise pour un système d’entrée informatique ».